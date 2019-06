Le pesanti accuse di Morgan ad Asia Argento da Live: “lei insegnante di tossicodipendenza, ha iniziato una squadra intera”

Nella puntata di Live-Non è la d’urso in onda il 19 giugno 2019, Morgan è stato ancora una volta protagonista del programma di Canale 5. E anche in questa puntata non sono mancate le pesanti accuse di Morgan verso la sua ex, Asia Argento. Già la scorsa settimana Morgan aveva parlato dell’attrice come di una “insegnante di tossicodipendenza” rispondendo a una delle cose scritte da Asia Argento sui social ( diceva che sulla panchina Morgan avrebbe trovato meno difficile drogarsi). Di fronte a queste parole Morgan ha subito ribattutto e ieri, rispondendo alla domanda di Coruzzi, ha aggiunto: “Perché ho detto che è un manuale di tossicodipendenza? Perché mi ha fatto imparare tutto! Se è lei la colpevole? Certo, ovviamente che lo è! Se è stata un’iniziatrice di tossicità? Ma non solo per me, credo ci sia un’intera squadra di calcio che è stata iniziata da lei, non solo io.”

A questo punto quindi Barbara d’Urso ha deciso di intervenire rispondendo a Morgan e prendendo le distanze da quello che stava dicendo contro Asia.

LE ACCUSE DI MORGAN CONTRO ASIA ARGENTO DA LIVE-NON E’ LA D’URSO

Le parole della conduttrice:

“Fermatevi, siccome lo state dicendo in una trasmissione, condotta da me, mi dissocio assolutamente da quello che state dicendo. Mi dissocio da una cosa gravissima che hai detto. Non conosco una cosa e ovviamente devo prendere le distanze. Posso dissociarmi? Marco è grave dire che una persona ha insegnato ad altri a drogarsi”.

Morgan ha ribattuto:

” Allora dissociamoci da quello che non conosciamo. Ma quale grave e grave. Sai perché è grave? Perché sono gravi le mie conseguenze, le mie. Non perché è una questione di calunnia. Perché è una questione di salute. Smettetela, è grave quello che ha fatto Asia Argento! Ma imparate a giudicare!”

Al momento Asia Argento non ha commentato quanto detto da Morgan nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 19 giugno 2019 su Canale 5.