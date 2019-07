Nadia Toffa, silenzio social da un mese: come sta la conduttrice?

Come sta Nadia Toffa? Questa è la domanda che si stanno facendo i fan da diverse settimane. Nadia Toffa è infatti solita aggiornare i suoi seguaci con dei post e delle parole sui social network eppure è da circa un mese che il profilo Instagram della conduttrice de Le Iene tace. L’ultimo scatto pubblicato sul social risale al primo di luglio, per poi commentare un tweet due giorni dopo. Da lì un silenzio che sta preoccupando sempre di più i tantissimi fan di Nadia Toffa. Che cosa sta succedendo e come sta Nadia?

Nadia Toffa è sparita dai social e preoccupa seriamente i fan: tutti vogliono sapere come sta la conduttrice de Le Iene

Visto il silenzio di Nadia Toffa, i fan della conduttrice de Le Iene stanno invadendo i commenti sui suoi profili social per cercare ottenere finalmente delle risposte. Sono davvero tantissime le persone che si sono affezionate alla donna e alla sua delicata situazione. Adesso sono tutti preoccupati per lei e vogliono sapere quali sono le sue attuali condizioni di salute. I fan di Nadia Toffa però non solo si stanno dimostrando in pensiero per lei ma stanno anche cercando di farle arrivare tutto il loro affetto e la loro vicinanza.

Nadia Toffa, tutto tace sui social: i messaggi degli haters mandano i fan su tutte le furie

E se da un lato c’è chi ama Nadia Toffa e si preoccupa per lei, dall’altro c’è chi ha avuto dei commenti per niente carini nei suoi confronti. In queste ultime ore, infatti, ci sono stati dei messaggio da parte di haters che ha fatto infuriare tutti i fan della iena e non solo. “Il viso di una persona che sta morendo, che cosa triste la vita” e ancora: “Morirà prima di agosto, siamo agli sgoccioli”. Queste sono solo alcune delle frasi che stanno facendo il giro del web in questi giorni e che stanno mandando i fan di Nadia Toffa su tutte le furie.

A questo punto non ci resta che aspettare che Nadia Toffa torni presto sui suoi social network e che tranquillizzi tutti noi con il solito e bellissimo sorriso.