Alessio il fidanzato di Miss Italia insultato sui social si difende a Storie Italiane

Nella puntata di Storie Italiane in onda oggi 10 settembre 2019 su Rai 1, Alessio, il fidanzato della bellissima Miss Italia, è stato protagonista. Carolina Stramare ha iniziato la sua intervista nello studio di Eleonora Daniele senza sapere che sarebbe arrivato anche il suo fidanzato e ha ricevuto poi una bella sorpresa. Ma nella puntata non si è parlato solo della loro storia d’amore, nata tra l’altro da pochissimi mesi. Alessio purtroppo in questi giorni è finito nel mirino degli haters sui social. Moltissime persone hanno pensato bene di scrivere e postare decine e decine di commenti per insultarlo. Il motivo? Per molti odiatori del web, il ragazzo non sarebbe così bello da stare al fianco di Carolina. Nei tanti commenti che sono arrivati sui vari social, ci sono quelli di chi lo definisce un “miracolato” che deve solo ringraziare per il fatto di essere al fianco di una bella ragazza come Carolina. Si sono inoltre accese anche le scommesse su quanto durerà questa storia: decine di persone sperano che i due si lasceranno presto e molte altre invitano persino la bella miss a lasciare il suo fidanzato.

Carolina si dice serena e spiega a Eleonora che non ha dubbi sulla sua storia d’amore anche se è nata da soli 8 mesi, Alessio è stato al suo fianco in momenti complicati. Inoltre sa che queste critiche non cambieranno le cose tra di loro visto che Alessio è una persona seria che non si lascerà influenzare da quello che la gente scrive sui social, anche perchè lei lo conosce, le persone che mandano quei messaggi no.

ALESSIO E CAROLINA STRAMARE INSIEME A STORIE ITALIANE

Il fidanzato di Carolina Stramare ha spiegato che non si lascia turbare da queste offese e che inoltre preferisce non esporsi perchè questo è il momento della bella Miss e lui non ha intenzione di rovinarlo per colpa di poche persone che vedono il marcio.

Carolina ha commentato così questa situazione: “Credo che siano commenti puramente dettati dall’invidia e non lo dico perché sono di parte , ho ricevuto anche tanti commenti positivi ma il bello passa sempre in secondo piano. Io sono innamorata di questo ragazzo, ci conosciamo solo da 8 mesi ma ho ricevuto un rispetto incredibile da parte sua, soprattutto in questo percorso, mi è stato molto vicino, ho avuto modo di poterlo confrontare con altre relazioni e mi ritengo molto fortunata .”

