Un mese senza Nadia Toffa: il ricordo di Barbara d’Urso da Pomeriggio 5

E’ passato un mese dal giorno in cui abbiamo raccontato ai nostri lettori della morte di Nadia Toffa. Una di quelle notizie che mai avremmo voluto dare. E oggi a distanza di un mese alcuni personaggi del mondo dello spettacolo hanno deciso di ricordare la conduttrice di Italia 1. Lo ha fatto anche Barbara d’Urso, nei minuti finali di Pomeriggio Cinque, dedicando un dolce pensiero per la sua amica.

BARBARA D’URSO RICORDA NADIA TOFFA NELLA PUNTATA DI POMERIGGIO 5 A UN MESE DALLA SUA MORTE

“Un mese fa, esattamente un mese fa, ci lasciava una mia ma anche una vostra amica” inizia così il ricordo di Barbara d’Urso per Nadia Toffa nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 13 settembre 2019. “Aveva 40 anni ed era una gnocca pazzesca” continua la conduttrice di Canale 5 con il sorriso nostalgico di chi ha perso una persona speciale. Con gli occhi lucidi poi Barbara manda in onda un servizio che mostra le immagini più belle di Nadia dai suoi sorrisi, ai suoi occhioni in diretta tv quando annunciava di avere il cancro. E poi i servizi del telegiornale nel giorno in cui Nadia ci ha lasciati. Le immagini della grande commozione nel giorno del sui funerale, per l’ultimo addio a Nadia, che per tutti era una guerriera.

IL MESSAGGIO DELLA MAMMA DI NADIA TOFFA A UN MESE DALL’ADDIO

La conduttrice ha poi ripreso la parola ringraziando Nadia per tutte le volte che è andata a trovarla nel camerino con i suoi cappelli, con il sorriso di chi stava combattendo una battaglia impossibile. Ricordando i messaggi e le poesie che si mandavano in privato. “Sorridevi più di me nonostante tu stessi male” ha ricordato la conduttrice di Pomeriggio Cinque.

“Grazie veramente di tutto, sei proprio una grandissima gnocca” ha concluso la conduttrice con il suo saluto per Nadia.