Cristel Carrisi imbarazza nonna Romina: “Non lascerei i miei bambini soli con lei”

Quando si pensa a Romina Power ospite di un programma televisivo ci si immagina che dirà le stesse cose di sempre e invece…Invece succede che nella puntata di Domenica IN di oggi 15 settembre 2019 è successo davvero di tutto. Molte cose che probabilmente la stessa Mara Venier non si aspettava nate dalla genuinità di Romina ma anche da quella di Cristel che, senza peli sulla lingua, ha parlato del rapporto con la sua mamma nel ruolo di nonna. A punzecchiare in primis sua figlia è stata proprio Romina che ha subito tirato una bordata: “I nonni vorrebbero fare tanto per i nipoti” ha detto la Power spiegando che però poi sono sempre i genitori a prendere le decisioni mentre lei non ha voce in capitolo su nulla. Incuriosita quindi Mara Venier ha chiesto che cosa vorrebbe decidere per i figli di Cristel, il piccolo Kay e la neonata Cassia, venuta al mondo il 3 agosto. La Power ha spiegato che ad esempio è contraria ai vaccini mentre Cristel sembra andare in tutt’altra direzione. E ha commentato: “Io mi fido del mio medico e faccio quello che mi dice lui” zittendo quindi sua madre.

CRISTEL CARRISI IMBARAZZA NONNA ROMINA POWER: ECCO PERCHE’

Ma c’è stato anche un altro momento che, seppur vissuto con grande ironia, ha messo un po’ in imbarazzo Romina Power. Cristel infatti parlando di sua madre e dei suoi figli ha spiegato che probabilmente non lascerebbe da sola i suoi bambini con la nonna. “Diciamo che è una nonna un po’ eterea” ha detto la Carrisi. E quando Mara le ha chiesto di dare una definizione di questa sua frase, Cristel ha spiegato che lei ha un ricordo bellissimo di sua madre quando era bambina ma le cose concrete, come pappette e vita quotidiana, le deve chiedere a sua nonna Jolanda. Era lei che gestiva il lato pratico in famiglia e Romina non può che ammetterlo.

Poi però torna sui suoi passi dicendo che stava scherzando e che sua madre è una mamma speciale, pronta a rinunciare a qualsiasi cosa per amore dei suoi figli. Probabilmente però un fondo di verità nelle parole di Cristel c’era ma immaginiamo che stesse ironizzando sul lasciare i piccoli in compagnia di Romina che sicuramente è una grande donna e sarà una grande nonna.

Romina e Cristel sono poi state protagoniste di un momento che non dimenticheremo facilmente. La Power infatti ricordando l’ostetrica che l’aiutò nelle sue gravidanze ne parla al passato, credendo che sia morta ma in realtà la povera signora Mirella è in studio per farle una sorpresa speciale.