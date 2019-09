Marco Carta si dichiara innocente e non accusa la sua amica: gli ha salvato la vita

Marco Carta si dichiara innocente a Live Non è la D’Urso. Il cantante, vincitore di Amici di Maria De Filippi e anche del Festival di Sanremo, qualche mese fa è stato fermato con l’accusa di furto aggravato. Avrebbe rubato, alla Rinascente di Milano, sei magliette del valore di 1.200 euro. Nel programma di Canale 5 ha parlato ancora una volta dell’accaduto, a seguito della prima udienza del processo, in cui il cantante ha chiesto il rito abbreviato. Dunque si vuole far luce su quello che è accaduto realmente il 31 maggio 2019. Marco Carta ha rubato quelle magliette oppure no? Lui continua a dire di essere innocente. Scopriamo cosa è venuto fuori nel corso della puntata di ieri sera, domenica 22 settembre 2019, di Live Non è la D’Urso.

MARCO CARTA E’ INNOCENTE?

Il Giudice che si occupa del caso di furto legato a Marco Carta ha preso tempo a seguito della richiesta di rito abbreviato. La sentenza è stata rinviata al giorno 31 ottobre alle ore 8.30. Si dovrà procedere con l’esame dei video di sorveglianza. Tutto è iniziato quando un agente ha visto Marco Carta e una donna andare nei camerini. L’amica di Carta passava le maglie al cantante che è poi uscito senza nulla tra le mani. Dopodiché l’agente ha visto i due salire le scale e andare in bagno con la borsa. Nella borsa, in seguito, sono stati trovati un cacciavite e le sei magliette non pagate. Invece nel bagno sono stati trovati i dispositivi anti-taccheggio.





Marco Carta ha dichiarato di aver chiesto il rito abbreviato perché è innocente. Ha dunque detto che non avrebbe senso dichiarare una cosa non vera a gran voce, come ha fatto lui in questi mesi. “Sono assolutamente innocente“, ha dichiarato Marco Carta a Barbara D’Urso. Ha poi continuato: “Dire e osannare qualcosa che non è non sarebbe intelligente da parte mia. Ci farei una brutta figura“. Dunque ha ribadito ancora una volta: “La verità è quella che ho sempre detto“.

Marco Carta è stato fermato all’uscita del negozio insieme alla sua amica, l’infermiera cagliaritana Fabiana Muscas. L’accusa è di furto aggravato. Successivamente la donna è stata messa agli arresti domiciliari, mentre Carta è stato messo in libertà e rinviato a giudizio.

Vladimir Luxuria ha chiesto a Marco Carta perché non ha mai accusato la sua amica. Il cantante ha risposto dicendo che non ama parlare di persone non presenti. Inoltre la sua amica lo ha curato diverse volte, facendo l’infermiera, salvandogli anche la vita alcuni anni fa. Si trovava a casa da solo a Roma e ha rischiato di morire, per una peritonite. Per questo lui non sente di doverla accusare.

Dunque a quanto pare Marco Carta continua a dichiarare di essere innocente. Non ci resta che attendere l’esito del processo e la decisione del Giudice per scoprire qual è la verità.





