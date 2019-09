Marco Carta sceglie il rito abbreviato per il furto alla Rinascente: le ultime notizie

Il 31 maggio 2019 arrivava una notizia che lasciava gli italiani stupiti: il furto di sei magliette alla Rinascente da parte di Marco Carta. Il cantante ha sempre detto di essere innocente e di non esser in nessun modo coinvolto nel furto delle maglie ( che in totale avevano il valore di circa 2000). Oggi è arrivata un’altra notizia relativa a questa vicenda: Marco Carta ha scelto il rito abbreviato per essere processato. L’istanza condizionata all’acquisizione delle immagini delle telecamere del grande magazzino sarà depositata dal legale Simone Ciro Giordano nella prima udienza del 20 settembre. Oltre al cantante è imputata anche l’amica 53enne Fabiana Muscas.

Prima dell’estate Marco Carta aveva rilasciato diverse interviste, una delle più note quella con Barbara d’Urso a Live. Anche in quell’occasione Marco Carta aveva confermato di non avere nulla a che fare con il furto e che avrebbe avuto modo e maniera, nel corso del processo, di dimostrare la sua innocenza.

MARCO CARTA E IL FURTO DELLE MAGLIETTE ALLA RINASCENTE: CHIEDE IL RITO ABBREVIATO

Le novità sulle indagini: il pm Nicola Rossato, titolare del fascicolo sul furto che vede indagati, oltre al cantante, anche la 53enne Fabiana Muscas, ha acquisito le immagini delle telecamere del grande magazzino milanese e ha sentito come testimoni alcuni dipendenti del negozio che si aggiungono ad altri testi già ascoltati. Marco Carta sin dal giorno dopo il furto ha ribadito proprio l’importanza di questi video che, a suo dire, dimostreranno che non ha nulla a che fare con il furto delle magliette.

Non è di questa idea l’accusa. Per il Pm infatti Marco Carta e la sua amica sarebbero entrambi coinvolti nel furto delle magliette.

Ricordiamo inoltre che il pm ha presentato ufficiale ricorso in Cassazione contro la mancata convalida dell’arresto dopo le prime 24 ore di fermo da parte del giudice Stefano Caramellino: l’udienza è stata fissata per il prossimo 6 novembre. Per l’amica di Marco Carta invece, la convalida dell’arresto è stata comminata.

