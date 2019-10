A Le Iene l’ultimo video di Nadia Toffa: l’incontro con le persone più care

Il 21 dicembre 2018, Nadia Toffa ha deciso di fare qualcosa per lasciare un messaggio importante, per lasciare una testimonianza. Ha scelto, a pochi giorni dal Natale, di incontrare le persone a lei più care e ha chiesto ai suoi colleghi de Le Iene, la sua troupe, di fare qualcosa insieme. Vuole mettere su video questi incontri e chiede quindi il loro aiuto. Dice di essere cambiata moltissimo nell’ultimo anno, di aver capito cosa conta davvero nella vita e di aver compreso che la cosa importante non è quanto vivi ma come vivi. Lei lo sa, sa che questo tumore continua a tornare. “Sto facendo tutte le cure per combatterlo ma torna sempre, non posso che fare il possibile per allontanare la morte e vivere il più possibile” ha detto Nadia con il volto provato per le cure che stava facendo. Senza trucco, senza parrucca, Nadia ha scelto di registrare il video così come era nel giorno in cui si preparava per questi incontri.

E così Nadia ha anche confidato al suo amico operatore che le persone da incontrare sarebbero state poche: “si contano sulla punta delle dita gli amici veri” ha detto Nadia. Sono poche le persone che ti stanno vicine realmente quando tutto diventa complicato.

Nadia scherzava con queste parole:

ho sempre amato la vita e anche adesso, forse ancora di più. Voglio vedere queste persone e sentirmi dire cosa pensano davvero, vorrei che si sentissero libere di dirmi davvero cosa pensano, magari anche di togliersi qualche sassolino, mi piacerebbe la verità, mi piace la schiettezza, la naturalezza”

La prima persona da incontrare per Nadia è la sua mamma: “Mi spiace più per lei che per me”. E poi il suo Max, l’ex fidanzato e oggi suo grande amico; due ex compagne di classe, Tommaso un vecchio amico di Brescia. E poi Davide Parenti, il boss. “Poi chissà Berlusconi io non l’ho mai conosciuto, non è mio amico ma provo molta gratitudine per lui. E’ stato lui che ha fatto partire l’elicottero da Trieste. Mi dicono tutti che chiede sempre come sto. E’ umanamente preoccupato per me. Mi piacerebbe ringraziarlo e conoscerlo. Avrei delle curiosità” ha raccontato Nadia. E poi Sara, una delle sue migliori amiche. La nonna di 97 anni ( che poi purtroppo è morta poco dopo Nadia per il grande dolore). Non può mancare sua nipote Alice.

Nadia ha spiegato che ha scelto di filmare tutto per “congelare questo istante,è come una fotografia in movimento delle persone importanti per me.”