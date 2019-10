Non solo commozione: anche polemica per l’omaggio a Nadia Toffa.Il pubblico nota grandi assenze

Era già successo nel giorno del funerale di Nadia Toffa. Le persone comuni, il suo pubblico, la gente che l’ha amata vedendola in tv aveva fatto sentire la sua voce sui social. Come? Facendo notare come molte persone del mondo dello spettacolo che via Facebook o Instagram avevano condiviso un pensiero per Nadia, non si erano poi presentate al suo funerale. Una polemica che forse arrivata proprio nelle ore del dolore è stata sterile, ma è successo e non si può fare a meno di notare che non ci sia stata. E anche nel giorno dell’omaggio delle 100 ieri, le critiche non sono mancate. Anche in questo caso si faceva notare come in uno studio televisivo fossero tutti pronti per questo omaggio ma nel giorno del lutto, a Brescia, non c’erano tutti. E se è vero che ognuno vive il dolore a suo modo, si fanno le scelte anche in base al proprio credo, alle proprie idee, è anche vero che questo è lo scotto che si paga nell’essere un personaggio pubblico.

E anche durante la puntata de Le Iene in onda ieri, le polemiche via social, si sono accompagnate alla grande commozione per le parole di Alessia Marcuzzi o per l’ultimo video registrato da Nadia Toffa.

LE ASSENZE AL’OMAGGIO DI NADIA TOFFA: SUI SOCIAL IL PUBBLICO ESPLODE

Ed è così che anche nel corso della puntata de Le Iene in onda ieri, con l’omaggio a Nadia, i telespettatori hanno notato delle assenze importanti. Una ad esempio quella di Ilary Blasi che negli ultimi anni ha lavorato fianco a fianco con Nadia. La conduttrice ha postato delle storie sui social, senza però fare riferimento a Nadia, mostrando di essere in partenza per Londra prima, e poi a lavoro nella capitale britannica. Assente anche Teo Mammuccari. Tra gli assenti anche Miriam Leone che però ha deciso di postare una storia sui social per salutare a modo suo Nadia.