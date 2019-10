Anna Moroni saluta Beppe Bigazzi, era la sua Annina ed erano sempre in tre a La prova del cuoco (Foto)

Ancora una volta Beppe Bigazzi ha lasciato tutti senza parole, questa volta per l’ultima volta. Magari non ha sorpreso chi lo conosceva bene con il suo carattere da “Toscanaccio”, è così che Anna Moroni l’ha definito con immenso affetto nel suo ultimo saluto. Bigazzi era molto malato, lo sapeva chi come Antonella Clerici era in contatto con lui; ma i suoi ultimi giorni non ha voluto nessuno accanto se non le persone più care. Dei suoi funerali, della sua morte, si è saputo solo a cerimonia avvenuta. E’ andato via a modo suo, come aveva chiesto e così è stato fatto. Quanti litigi abbiamo visto in tv tra Beppe e Annina, ognuno con il proprio punto di vista e con i piedi puntati a terra, poi c’era Antonellina che mediava tra loro. Annina e Antonellina, così le chiamava le sue due donne de La prova del cuoco, del cooking show che tanto gli ha dato e tanto gli ha tolto.

IL MESSAGGIO DI ADDIO DI ANNA MORONI A BEPPE BIGAZZI

Indimenticabili gli anni con le tre colonne del cooking show di Rai 1, era un altro programma, c’era tutta la famiglia a guardarli. Nel saluto di tutti a Beppe non ci sono finzioni, chi lo chiama rompiscatole, chi gli consiglia di non rimproverare gli angeli e dentro c’è tutta la stima e il dispiacere perché un pezzo di tv è andato via.





“La gastronomia non era solo una passione, ma una fonte di conoscenza. Brontolavi e rimproveravi come solo un vero “Toscanaccio” sa fare. Quante stimolanti mattine abbiamo passato insieme. Mi mancherai ma non solo a me. Annina” ed è il saluto della Moroni sul suo profilo social. Poi un video scelto da Anna, era il 2003, era La prova del cuoco in abito elegante su Rai 1 per le ricette di Natale, c’erano ancora una volta loro tre: Antonellina, Beppe e Annina. A Bigazzi non piace la ricetta della Moroni, la critica con il sorriso ma senza sosta, lei sbuffa, lo manda via ma non si arrabbia, ride perché sa che magari ha ragione. La Clerici gode di quei duetti, il pubblico li adora tutti insieme, ma era tanto tempo fa. Addio Beppe.