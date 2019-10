Il ricordo di Guido Castagna per Beppe Bigazzi:”Mi hai accolto come se fossi un nipote”

Burbero era burbero, lo ha scritto anche Antonella Clerici nel suo messaggio di addio per Beppe Bigazzi ieri. Ma sapeva essere anche accogliente e buono. Ce lo ricorda Guido Castagna oggi, nel suo messaggio di addio per Beppe. Guido Castagna, amatissimo volto de La prova del cuoco, in questi lunghi anni di presenza nel programma di Rai 1 ha spiegato al pubblico tutti i segreti del cioccolato, da grande maestro quale è. E nel giorno del lutto per Beppe Bigazzi non poteva mancare il suo ricordo. Dolci parole per un amico, un maestro anche, che non c’è più.

PER BEPPE BIGAZZI IL SALUTO E L’ADDIO DI GUIDO CASTAGNA

Ed ecco le parole che il maestro cioccolatiere ha dedicato a Beppe Bigazzi il giorno dopo l’addio al giornalista:

La prima volta che sono andato alla Prova del Cuoco ero preoccupato del giudizio di Beppe perché ero conscio che la sapeva lunga…. ma lui mi ha accolto come se fossi un nipote e mi ha accompagnato per tutta la trasmissione, chiaramente è inutile dire che Antonella è stata in quella occasione e in tutte quelle successive la perfetta padrona di casa.. un grazie di cuore a tutti e due..

un abbraccio alla famiglia di Beppe

Un messaggio che ci fa capire che genere di legami si siano creati in tanti anni a La prova del cuoco. Del resto per il pubblico di Rai 1 che ha seguito le edizioni condotte da Antonella Clerici, il mezzogiorno con La prova del cuoco era un mezzogiorno in famiglia. La voglia era quella di trovare persone che ti facevano sentire a casa e nel messaggio di Guido Castagna per l’addio a Beppe Bigazzi trapela anche questo.

