A Verissimo Heather Parisi dice la sua su Lorella Cuccarini: “Lei non è niente per me”

Da più di una settimana circolano in rete delle anticipazioni che riguardano l’intervista di Heather Parisi per Verissimo. A giudicare da quello che si era detto, pensavamo che la show girl avesse detto l’impossibile ma dalle anticipazioni ufficiali che oggi arrivano, sembra proprio che la Parisi si sia semplicemente limitata a ribadire alcuni concetti che esplicita da tempo. In particolare per quello che riguarda il suo rapporto con Lorella Cuccarini, anzi il suo non rapporto, stando a quello che ha detto nello studio di Canale 5. E’ la prima volta che Heather Parisi sbarca nel salotto di Silvia Toffanin, onoratissima di averla tra gli ospiti.

HEATHER PARISI A VERISSIMO PARLA DI LORELLA CUCCARINI

La Toffanin non poteva non chiedere di quello che è il suo rapporto con Lorella Cuccarini, viste le continue frecciatine che le due si scambiano a distanza, via social. La Parisi quindi ha dichiarato: “Perché dobbiamo parlare di ‘santa subito’? Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma Nemica Amatissima non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. E’ stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me”.

La conduttrice di Verissimo fa quindi notare alla sua ospite che forse provare “niente” nei confronti di una persona non è il massimo. E quindi Heather ribadisce: “Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita” . Strano però che provi indifferenza visto che spesso suo social le manda delle bordate molto esplicite. Ma se lo dice lei, di certo ci dobbiamo fidare!

HEATHER PARISI A VERISSIMO PARLA DEL PERIODO BUIO DELLA BULIMIA

Di certo nella intervista integrale che andrà in onda domani a Verissimo capiremo meglio quello che la Parisi ha dichiarato. Per cui appuntamento come sempre alle 16,10 su Canale 5 con la nuova puntata del programma di Silvia Toffanin.