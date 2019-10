Emma Marrone a Che Tempo Che Fa rivela come sta adesso e parla della sua musica

Emma Marrone è tornata più forte di prima dopo il problema di salute che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan e non solo. Adesso Emma è concentratissima sul suo nuovo progetto musicale e, ieri sera, domenica 27 ottobre 2019, è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Rai 2. Proprio qui la cantante salentina ha presentato il suo nuovo singolo ma ha anche speso qualche parola per dire come sta adesso e, ovviamente, ha parlato anche della sua musica. Che cosa ha detto Emma Marrone nello studio di Che Tempo Che Fa?

“Mai stata meglio. Non è stata una passeggiata di salute ma sono qui e sto bene” ha affermato Emma tranquillizzando i tantissimi che si sono preoccupati per lei nell’ultimo periodo.

Emma Marrone, il problema di salute e i commenti degli haters: la sua risposta

E se in moltissimi hanno dato coraggio alla bravissima cantante sostenendola con messaggi di affetto e forza, altri, invece, l’hanno insultata sui social network. Emma Marrone parla anche degli haters a Che Tempo Che Fa. “In quei giorni avevo cose più serie rispetto a quattro sfigati che riversano il proprio odio sui social” ha affermato Emma. “Noi personaggi famosi, per avere la spunta blu, dobbiamo mandare documenti e certificati… I social dovrebbero certificare tutti gli utenti: con nome e cognome, ognuno si prende le proprie responsabilità. Invece di bullizzare, ‘bollizziamo’ tutti” afferma la cantante di Io sono bella, prendendosi i consensi di tutti i telespettatori.

Emma Marrone volta pagina e torna a sorridere con la sua musica

Sono passati pochi giorni dalla sua operazione eppure Emma Marrone è tornata subito a lavoro dimostrando la forza di uragano e una passione immensa per la musica. Fortuna è il suo nuovo album, il suo nuovo capitolo a dieci anni di carriera. Un album ricco di emozioni, a partire dal singolo scritto da Vasco. “Vasco mi ha sempre studiata, ha letto le mie interviste e sentito le mie canzoni. Un giorno si è svegliato e ha detto ‘voglio scrivere una canzone per Emma’. Quelle che scrivo io sono davvero viscerali. Parlano di me” ha raccontato Emma da Fazio a proposito di Io sono bella.

Non solo cantante però. Lo sappiamo, la Marrone è stata anche attrice sul set di Gli anni più belli di Gabriele Muccino e a febbraio 2020 potremmo vedere la bella Emma anche in questa inedita veste. “Ho fatto il meglio che potevo fare sul set, spero di essere all’altezza di questo cast facile! Ci sono Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti, speriamo bene” ha affermato a Che Tempo Che Fa l’artista salentina.

E allora non possiamo far altro che fare il nostro grande in bocca al lupo a Emma Marrone per i suoi nuovi progetti lavorativi!