Anna Tatangelo risponde alla frecciata di Dolcenera a Vieni da me ed è taglientissima

Neppure 24 ore di tempo che arriva già una risposta. Di che cosa si parla? Chi ha seguito Vieni da me nella puntata in diretta il 28 ottobre 2019 sa che Dolcenera è stata ospite di Caterina Balivo. Ha parlato della sua musica, delle sue vittorie, della sua vita privata e dei progetti per il futuro. Ma tra un argomento e l’altro ha anche ricordato la mancata vittoria a Sanremo quando invece a trionfare fu Anna Tatangelo. A questo punto, rispondendo a una domanda della Balivo, ha lanciato una bella frecciata ad Anna Tatangelo che puntualmente oggi in Radio, ha risposto.

DOLCENERA LANCIA UNA FRECCIATA AD ANNA TATANGELO, LADY TATA RISPONDE IN RADIO

Ieri la Balivo, parlando dei brani che ha presentato a Sanremo, ha chiesto a Dolcenera se nel 2006 si sarebbe aspettata di vincere, se magari le è capitato di pensare che meritasse più di Anna Tatangelo la vittoria ( la cantante di Sora ha vinto con il brano Essere una donna per la categoria Donne)

Se meritavo io di vincere al posto di Anna Tatangelo? No dai ragazzi, è proprio una cosa che non si può mettere insieme il pesce con il caviale. Comunque sì, meritavo di vincere io …

Da queste parole si deduce quindi che Dolcenera sarebbe il caviale mentre Anna Tatangelo il pesce…

Questa mattina dalle frequenze di Radio 105 è arrivata la risposta di Anna Tatangelo:

Ho vinto nella categoria donne con Essere Una Donna nel 2006. […] Io il pesce e lei il caviale? In genere lascio cadere le cose. Il pesce piace a tutti, ma il caviale fa schifo a un sacco di gente…

Per il momento Dolcenera non ha aggiunto niente sui social e non ha parlato di quanto accaduto. Ieri aveva condiviso delle stories che i suoi fans le avevano inviato ma nulla di più. Finisce così?