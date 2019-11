Le figlie di Heather Parisi scrivono a Live: “I nostri padri estrani alle violenze, fatti antecedenti”. Arriveranno in Italia?

Le figlie di Heather Parisi a quanto pare, almeno a giudicare da quello che scrivono sui social e non solo, non hanno un ottimo rapporto con la loro mamma. Lo si era capito anche durante l‘intervista fatta ad Heather, sempre nel salotto di Live-Non è la d’Urso, quando la show girl, su domanda di Alba Parietti, non ha saputo cosa rispondere visto che probabilmente non segue neppure quello che sua figlia fa e scrive sui social. E ieri le due figlie grandi di Heather Parisi, avute con due uomini diversi, hanno deciso di scrivere a Barbara d’Urso. Lo hanno voluto fare per chiarire che nella storia delle violenze, i loro padri non c’entrano nulla. Non solo, dalla lettera fanno anche capire con una frase molto esplicita che non sentono e non vedono la loro mamma.

Ma vediamo i dettagli. Ieri sera Barbara d’urso ha voluto leggere la lettera per spiegare il punto di vista delle due ragazze e fare chiarezza. Rebecca e Jaqueline ci tengono a chiarire in particolare un punto: le violenze di cui Heather parla sono arrivate in un momento diverso alla relazione che poi ha avuto con i suoi compagni, dai quali ha avuto le due figlie più grandi.

LE FIGLIE DI HEATHER PARISI SCRIVONO A BARBARA D’URSO

Ci teniamo a sottolineare che siamo felici di apprendere attraverso Mediaset la serenità della mamma.

Inizia con queste parole la lettera che chiaramente lascia intendere che tra Heather e le sue figlie non ci siano rapporti, altrimenti sarebbero a conoscenza della sua serenità a prescindere da un programma tv. Del resto sui social, dopo la comparsa della Parisi a Live della passata settimana, una delle due figlie aveva più volte scritto di provare a chiedere alla show girl da quanto non sentisse le sue figlie, visto e considerato che dà un quadro familiare idilliaco e forse le cose stanno in modo diverso…

Continua poi così la lettera:

“Ci dispiace molto per quanto ha raccontato esserle accaduto, allo stesso tempo ci teniamo a sottolineare, a scanso di ulteriori equivoci, che i nostri padri Giorgio Manenti e Giovanni Di Giacomo sono completamente estranei a quanto riferito da Heather. I fatti riportati sono antecedenti di molto alla nostra nascita. Ci sembra questo un atto dovuto nel rispetto dei nostri padri”.

Le figlie di Heather Parisi potrebbero presto arrivare in Italia, magari proprio nel salotto di Live per raccontare la loro visione di famiglia e per dire quello che è oggi il rapporto con Heather?