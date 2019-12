Al funerale di mamma Jolanda tutta Cellino San Marco accanto alla famiglia di Al Bano (Foto)

La piazza di Cellino San Marco gremita di gente, tutti sono arrivati per dare l’ultimo saluto alla mamma di Al Bano, la signora Jolanda, tantissime le persone in chiesa per il suo funerale (foto). A Pomeriggio Cinque le telecamere hanno seguito ogni passo dalla casa fino all’entrata della chiesa, un silenzio assoluto rotto da due grandi applausi, quando è uscito il feretro dopo la solenne celebrazione e quando è uscito Al Bano. Per il cantante pugliese e la sua mamma l’affetto di tutti a Cellino San Marco e lui ha risposto con un cenno ma non ha potuto dire niente chiuso nel suo dolore. Accanto ad Al Bano sua figlia Romina Jr e i più piccoli Jasmine e Bido, anche Yari era a Cellino, assenti sia Romina Power che Loredana Lecciso. E’ il momento del dolore e di certo non del gossip, anche se la Power avrebbe voluto esserci ma in un lungo post sui social ha spiegato il motivo della sua assenza. Loredana Lecciso non ha detto molto, solo due parole per l’addio alla nonna dei suoi figli. Non c’è spazio per altro se non per le parole che qualcuno ha voluto lasciare.

I FIGLI DI AL BANO STRETTI NELLO STESSO DOLORE ACCANTO AL PADRE

“Una donna speciale, ci mancherà” commenta una delle signore che conosceva mamma Jolanda, altri hanno raccontato gli episodi che restano tra i ricordi, nessuno si distrae, tutti sono in silenzio per tutto il tempo della celebrazione anche se non c’era spazio per tutti, non c’era nemmeno più spazio in piazza.





Finita la benedizione i primi a uscire sono Bido e Jasmine, Romina Jr non lascia solo mai suo padre. Barbara D’Urso commenta che perdere una mamma a 96 anni è magari più facile che perderla quando è più giovane ma il dolore è ugualmente forte, spezzare per sempre quel cordone ombelicale fa malissimo. Il feretro esce dalla chiesa, l’ultimo viaggio di mamma Jolanda, forte l’applauso di tutta Cellino San Marco.





