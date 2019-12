Il dolcissimo ricordo di Romina Junior per nonna Jolanda: un video per ripercorrere gli istanti più belli

E’ davvero commovente e toccante il video che Romina Junior pochi minuti fa ha postato nelle sue storie su Instagram. Un ricordo per nonna Jolanda che si è spenta ieri all’età di 96 anni. Il video inizia con una immagine dolcissima: nonna Jolanda è uscita a fare una passeggiata nella tenuta senza dire niente a nessuno e Romina la “sgrida” perchè nessuno sapeva dove fosse. Ma lei con la grinta che l’ha sempre contraddistinta, anche usando il suo deambulatore per muoversi, ricorda alla nipote che non può mica stare tutto il giorno chiusa in casa! E poi ci sono i baci con i suoi nipoti, le coccole con il piccolo Kay, Jolanda era anche bisnonna dopo la nascita del primo figlio di Cristel. Ci sono le torte mangiate in famiglia, le chiacchierate sul divano con Al Bano. E ci sono i momenti passati nella sua terra, nella sua tenuta. Ci sono le immagini di quella vita quotidiana semplice e contadina, legata alle origini, di cui nessuno, nella famiglia Carrisi, ha mai potuto fare a meno. Ed ecco Jolanda mentre prepara la salsa, mentre chiacchiera nella tenuta con le sue amiche. E poi la ritroviamo in cucina, mentre prepara uno dei piatti certamente preferiti dai suoi nipoti. Poi i video da mandare a chi sta lontano, quante novità per una donna di 96 anni che di cose, nel corso della sua vita, ne ha viste di certo tante.

E per finire il video si chiude con le parole di Jasmine Junior per la sua nonna, le frasi più belle.

IL RICORDO DI ROMINA CARRISI PER NONNA JOLANDA, IL VIDEO SUI SOCIAL

Ed ecco le parole di Jasmine, questa mattina, per ricordare nonna Jolanda:

“Ciao nonna Ci mancherai. Mi mancherà pranzare con te e sentire le tue storie di epoche antiche” ha scritto Romina postando una foto, mano nella mano con la sua dolce nonna.

“Mi mancherà tutte le volte che mi hai urlato mentre pattinavo in salone e facevo casino con i giocattoli . A quando vedevi i miei amici e urlavi masculi cu masculi e fimmini cu fummini. Sono stata fortunata” continua la sua dedica la dolcissima Jasmine.

Un dolore immenso per tutti.

