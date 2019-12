Loredana Lecciso sceglie le foto e solo due parole per l’addio alla mamma di Al Bano

Non sembra avere molte parole da postare Loredana Lecciso nel giorno dell’addio alla mamma di Al Bano, preferisce pubblicare due foto che ritraggono la signora Jolanda con i suoi figli Jasmine e Al Bano jr (foto). Due bambini piccolissimi tra le braccia della nonna e la Lecciso scrive semplicemente “Nonna speciale” aggiungendo un cuore rosso e preferendo gli hashtag classici da family a love, granmother, home e love forever. Il legame tra Loredana Lecciso e la madre di Al Bano non è mai stato molto chiaro per tutti, c’è chi dice che per mamma Jolanda sia sempre stata Romina la preferita, lei sì che l’ha accolta in casa come una di famiglia. Romina e sua suocera erano molto legate, hanno vissuto vicinissime per tantissimi anni, è a lei che affidava i suoi figli quando era lontana da casa, è da lei che riceveva i consigli più saggi, era la donna che le ha fatto da madre. Oggi la Power non sarà presente al funerale ma in un post su Instagram ha scritto le motivazioni e il dolore di questa assenza.

LOREDANA LECCISO PRESENTE AL FUNERALE DI MAMMA JOLANDA

Non sappiamo ancora se Loredana sarà a Cellino San Marco per l’ultimo solenne saluto alla nonna dei suoi figli più piccoli. Non c’è dubbio che nonna Jolanda sia stata speciale per Jasmine e suo fratello, lo sa bene Loredana ma dispiace non leggere altro, però forse non c’era altro da poter scrivere.





Le famiglie allargate non sono mai semplici da gestire e mentre Al Bano ha sempre desiderato di vedere tutti insieme seduti allo stesso tavolo, magari proprio nel prossimo Natale, c’è chi non è riuscito a realizzare il suo sogno di unione in famiglia. Tanti i commenti al post di Loredana, le condoglianze, i cuori, tutti per lei, per una grande donna, mamma Jolanda.