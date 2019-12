Michele Bravi emozionato torna a esibirsi su RaiPlay: l’abbraccio con Fiorello vale più di mille parole

Michele Bravi è tornato in tv dopo più di un anno di distanza dal tragico incidente che lo ha visto coinvolto e dove purtroppo ha perso la vita una donna. Il cantante ha deciso di tornare, più che in tv, in streaming! Perché Michele Bravi è stato ospite di Fiorello a Viva RaiPlay. Un grande ritorno per il giovane artista amatissimo dai più giovani ma non solo. Bravi si è esibito in una performance meravigliosa. Il brano scelto da Michele è stato Life of Mars del grandissimo David Bowie. E Michele Bravi è stato davvero bravissimo, tant’è che davvero tutti hanno apprezzato il suo omaggio all’artista.

Quello che però ha commosso di più, oltre al ritorno del cantante e la sua performance, è stato il bellissimo abbraccio tra Michele Bravi e il conduttore di Viva RaiPlay Rosario Fiorello.

Il ritorno di Michele Bravi: l’abbraccio con Fiorello a Viva RaiPlay emoziona tutti

Il ritorno di Michele Bravi di fronte al pubblico ha sicuramente fatto emozionare il cantante e riempito il cuore dei suoi tantissimi fan che, in un periodo così difficile per il giovane artista, sono stati vicino a Michele mantenendo il rispetto più assoluto viste le circostanze. Quello che ha colpito di più durante l’ospitata di Michele Bravi a Viva RaiPlay sembra essere stato proprio l’abbraccio tra lui e il conduttore del programma in streaming. L’abbraccio tra il cantante e Fiorello talmente tanto lungo e intenso da parlare da sé e valere più di mille parole. Un invito che sicuramente per Michele Bravi è significato moltissimo dopo tutto quello che è successo.

Michele Bravi da Fiorello a Viva Rai Play: “Per me è importante essere qua”

E a confermare la gratitudine del cantante, oltre al bellissimo abbraccio che ha emozionato tutti, ci sono anche le sue parole ai microfoni di Viva RaiPlay. “Grazie, per me è importante essere qua” ha infatti affermato emozionato Michele Bravi di fronte a Fiorello e al suo pubblico. L’ospitata di Michele da Fiorello potrebbe essere un nuovo inizio per l’artista e forse anche un grande ritorno? Proprio Bravi ha assicurato: “A presto”.