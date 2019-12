Il dramma di Charlize Theron: “Quella notte in cui mia madre uccise mio padre”

La nota attrice Charlize Theron è tornata a parlare della sua difficile infanzia in una intervista a Npr. Correva l’anno 1991 e Charlize Theron era solo una ragazzina di quindici anni. “Mia madre e io eravamo nella mia stanza e ci spingevamo contro la porta perché tentava di sfondarla, era ubriaco” ha così raccontato l’attrice. L’ubriaco era il padre e per Charlize e la madre non fu un buon momento, anzi. “Nessuno di quei proiettili ci ha mai colpito, il che è solo un miracolo” ha così spiegato la Theron raccontando poi che cosa ha fatto sua madre per poterla salvare.

Charlize Theron, racconto choc: sua madre ha sparato suo padre ma è stata legittima difesa

La madre di Charlize Theron ha sparato il marito e lo ha fatto per salvare sua figlia ma anche se stessa. Charlize Theron, nell’intervista, ha specificato che è stata legittima difesa ed infatti la signora Gerda, la madre dell’attrice, è stata processata e poi assolta. Charlize Theron era solo una bambina tanto che la madre decise di farla andare in Italia per un concorso di moda, a Milano. Sarebbe servito a Charlize anche per superare diversamente un momento molto difficile della sua vita. La Theron partì proprio così: dalla vittoria di quel concorso. Ma la bellissima attrice non si vergogna di parlare di quello che è successo quando era solo una ragazzina. Per Charlize Theron è invece una occasione per capire che non siamo mai soli.

Charlize Theron produttrice e protagonista del nuovo film Bombshell

Adesso Charlize Theron è impegnatissima con il suo nuovo film Bombshell, di cui non è solo l’attrice protagonista ma anche la produttrice. Il film sarà nelle sale a partire da venerdì 20 dicembre 2019 e sicuramente riuscirà a rapire il cuore di molti con una trama molto interessante e forte. Bombshell è infatti il racconto della storia di Roger Ailes di Fox News. Ailes sarà costretto a dare le dimissioni dopo le accuse per molestie sessuali. Nel cast, insieme a Charlize Theron, anche Nicole Kidman e Margot Robbie.