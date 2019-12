La sorpresa di Emma Marrone ai genitori, il suo bellissimo regalo per Natale (Foto)

Emma Marrone anche a Domenica In ospite di Mara Venier aveva confidato che il Natale questa volta l’avrebbe trascorso a casa con la sua famiglia, con i genitori, con suo fratello, nel modo più semplice possibile (foto). La cantante è già a casa, con tre giorni di anticipato, è arrivata di notte svegliando i suoi genitori. Una bellissima sorpresa per la sua famiglia che l’attendeva a casa il 20 dicembre, invece Emma ha voluto fare a loro e a lei stessa questo regalo, giorni in più per coccolarsi, per vivere il Natale come faceva da bambina. E’ tornata a casa per le feste di Natale e ha un bel po’ di giorni per ricaricarsi nel modo migliore. Complice della sorpresa suo fratello che di notte è andata a prenderla all’aeroporto mentre i genitori a casa dormivano. Emma ha aperto la porta ed è entrata nella loro stanza cantando la sua canzone, Stupida Allegria. Il papà in mutande e la mamma attonita, così ha commentato su Instagram mostrando l’arrivo ad Aradeo a tutti.

SUI SOCIAL TUTTI SAPEVANO DELLA SORPRESA DI EMMA

Tutti sapevano che Emma stava tornando a casa ma non lo sapevano i diretti interessati, i signori Marrone. Ha fatto davvero irruzione con la sua allegria e poi ha smesso con i video e si è tuffata tra le braccia di mamma e papà. Sorpresa riuscita e adesso si godono i giorni di festa. Emma ha confidato che desidera la spensieratezza, le cose semplici, il camino acceso, le castagne, la carne arrostita, giocare a burraco ed essere una persona come tante.

Non si è mai montata la testa ma i problemi di salute che ha avuto di recente l’hanno trasformata ancora una volta. E’ serena, più matura, è cresciuta, pronta a essere un esempio per molti.





