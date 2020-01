La scomparsa di Luigi Favoloso: da Mattino 5 le ultime notizie con le parole di Alex Fiumara

Da ieri sera, quando l’appello di parenti e amici è arrivato sui social, non si parla d’altro. Luigi Mario Favolo, ex fidanzatod i Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’urso sarebbe scomparso nel nulla. In molti hanno creduto che questa potesse essere una fake news ma, sui social, sono diversi gli appelli fatti dalla mamma di Luigi che sembra essere davvero preoccupatissima. L’imprenditore sarebbe scomparso nel nulla il 29 dicembre 2019, a poche ore, tra l’altro, dal suo compleanno.

Nina Moric ieri sera sui social ha pubblicato un messaggio facendo capire che pensa che Luigi si sia allontanato solo per attirare l’attenzione ma così facendo sta solo portando preoccupazione nella vita delle persone che gli vogliono bene. Anche nella puntata di Mattino 5 in onda oggi 7 gennaio 2020, al rientro dalle vacanze, si parla di questa strana scomparsa.

IN diretta a Mattino 5, Alex Fiumara ha lanciato un nuovo appello, spiegando quello che è successo negli ultimi giorni. Ricordiamo che Luigi Favoloso, a detta dei suoi familiari, si sarebbe allontanato senza documenti, senza macchina, senza cellulare il 29 dicembre 2019.

LUIGI MARIO FAVOLOSO SCOMPARSO NE NULLA: LE ULTIME NOTIZIE DA MATTINO 5

“Dovevamo sentirci a Natale per fare un servizio, poi ho provato un paio di volte e non mi ha risposto. Ho chiamato anche il primo che era il suo compleanno, il cellulare era sempre staccato. Non mi sono preoccupato più di tanto” ha raccontato il paparazzo che anche in altre occasioni, a causa del cellulare che non funzionava, non si era potuto mettere in contatto con Luigi.

Non riuscendo quindi a parlare con Luigi, Alex si è messo in contatto con sua madre che gli ha comunicato della scomparsa. “Quando l’ho sentito l’ultima volta era un po’ moscio, lui non era così” ha detto Fiumara in diretta a Mattino 5.

La madre di Luigi Favoloso ha sporto denuncia presso il commissariato di Torre del Greco.

In studio ci si divide: si spera che sia solo un allontanamento volontario e che non sia successo nulla di grave al giovane imprenditore. “Potrebbe essere anche una grande trovata pubblicitaria” ha detto Marco Balestri nello studio di Mattino 5.