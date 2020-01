Luigi Mario Favoloso è scomparso: il disperato appello di madre e amici

Una notizia che ha dell’incredibile e che – qualora fosse confermata – sarebbe davvero preoccupante per familiari e amici. In data 29 dicembre 2019, il noto personaggio televisivo Luigi Mario Favoloso sarebbe scomparso.



A darne la notizia sul web è un amico del ragazzo, tale Alex Fiumara, attraverso la sua pagina Facebook. Nel messaggio pubblicato pochissime ore fa, l’amico dell’ex concorrente del Grande Fratello 15 spiega i pochi dettagli noti di questa misteriosa sparizione. Eccoli.

Luigi Favoloso scomparso: il messaggio d’aiuto dell’amico

Ecco il messaggio pubblicato sui social dall’amico di Luigi Mario Favoloso, alias Alex Fiumara:

“Attenzione: da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018. La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico , risalirebbe al 29 /12 / 2019 da Torre Del Greco (Napoli), si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici me compreso”.

Il messaggio si conclude con la richiesta di contattare con tempestività familiari e amici in caso di informazioni o avvistamenti. Poi aggiunge: “La mamma ha sporto formale denuncia di persona scomparsa presso il commissariato di PS di Torre Del Greco (NA)“.

Oltre a questo unico messaggio social, per il momento sul web non sembrano esserci ulteriori richieste di aiuto pubbliche da parte di altri amici o conoscenti di Luigi Mario Favoloso. Sperando che tutto ciò non sia il solito scherzo, restiamo in attesa di ulteriori svolgimenti su questa storia.





Il messaggio sospetto di Nina Moric

Dopo poche ore dal lancio della notizia della scomparsa di Luigi Favoloso, la ex compagna del giovane – ovvero Nina Moric – ha pubblicato una sibillina storia sul suo profilo Instagram: “Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di far vedere se uno ci tiene… Per me questo si chiama egoismo!“.

Forse la fuga di Luigi Mario Favoloso è solo un dispetto che il giovane vuole compiere alle spalle della sua ex(?) compagna? Oppure la sparizione del ragazzo ha motivazioni più serie? Confidiamo nelle indagini…





