La mamma di Luigi Favoloso a Storie Italiane: “Quello che dice Nina Moric non mi interessa, voglio ritrovare mio figlio scomparso”

Nella puntata di Storie Italiane del 7 gennaio 2020, la mamma di Luigi Mario Favoloso decide di lanciare un appello dopo la denuncia per la scomparsa di suo figlio. La signora Loredana è molto preoccupata per suo figlio e spera che le forze dell’ordine possano fare il possibile. L’appello della signora viene raccolto da Eleonora Daniele che racconta questa storia sperando che ci possano essere delle novità. La conduttrice sottolinea la preoccupazione di questa mamma che se ha deciso di denunciare la scomparsa di suo figlio, è davvero in ansia.

LA MAMMA DI LUIGI FAVOLOSO A STORIE ITALIANE: MIO FIGLIO SCOMPARSO DAL 29 DICEMBRE

“Il 29 sera non è tornato a casa mi ha detto che usciva che voleva stare un po’ da solo che era già di morale, aveva litigato con la sua ex Nina Moric e voleva stare in pace” ha detto la mamma di Luigi, Loredana Fiorentino . La signora spiega che da quel momento non l’ha più sentito. Il primo gennaio è anche il suo compleanno ma Luigi non ha più risposto alle telefonate. Il suo telefono è sempre stato spento. La mamma di Luigi ha fatto la denuncia, venerdì 3 gennaio 2020. La signora ha spiegato di aver aspettato anche perchè Luigi viaggia, se ne va e si allontana. Ma informa sempre la sua famiglia su quello che succede, sulle sue mete, sui movimenti. Questa volta invece non ha detto nulla di quello che aveva deciso di fare.

Da venerdì è stata fatta la denuncia ma al momento la Polizia non ha dato notizie utili alla madre di Luigi Mrio Favoloso.

Eleonora Daniele mostra quindi alla madre di Luigi il post di Nina Moric che in qualche modo ipotizza che il ragazzo si sia allontanato volontariamente solo per attirare l’attenzione.

“A me non interessa nulla di quello che dice Nina Moric in questo momento, non mi interessano questi pettegolezzi, io voglio solo sapere dove è mio figlio. Se anche fosse vero quello che dice Nina a me lo avrebbe detto. Io voglio sapere dove sta mio figlio” ha detto la mamma di Luigi.

La signora ha raccontato che negli ultimi giorni prima di scomparire, Luigi aveva trascorso molto tempo in casa con lei, il 26 in particolare non erano usciti avevano visto la tv.

Eleonora Daniele aggiunge: “Anche io ho pensato che fosse una fake news, ho deciso di mettermi in contatto con sua madre per capire cosa stesse succedendo. Luigi è sparito , non si fa sentire con nessuno, sua madre è preoccupata. La mamma ha fatto una denuncia. ” La conduttrice spera che non sia successo nulla al giovane e si sia trattato solo di un momento di smarrimento.