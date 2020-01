Il ricordo per nonna Jolanda di Jasmine Carrisi a Domenica Live: “La ricordiamo col sorriso”

Per la prima intervista dopo la morte di nonna Jolanda, Jasmine, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha scelto il salotto di Domenica Live. Poco tempo a sua disposizione, l’intervista con Nina Moric prima di lei infatti, è durata più a lungo del previsto. Jasmine entra sorridendo, con un nuovo look e con il sorriso. Gli occhi lucidi e brillanti e poca voglia di piangere anche di fronte a un grande dolore. Jasmine rivede le immagini della sua dolce nonna, venuta a mancare qualche settimana fa. Nonna Jolanda una donna di altri tempi, una donna speciale che ha saputo amare i suoi nipoti forse più di quello che aveva fatto con i figli. Non c’è spazio quindi per le lacrime perchè nonna Jolanda sorrideva sempre ed era simpaticissima. A tal proposito Jasmine ha voluto raccontare anche un aneddoto.

A DOMENICA LIVE IL RICORDO DI JASMINE CARRISI PER NONNA JOLANDA

“La vogliamo ricordare sempre con il sorriso, lei era molto simpatica. Ti voglio raccontare una cosa, lei in cucina aveva una parete con tutte le foto di quando era piccola lei, le foto di mio padre, di mio zio, le foto di tutti i nipoti. E tra queste foto ce n’era anche una di quando lei era giovane con due cugine. Una però non le stava molto simpatica e quindi lei ha fatto una specie di photoshop e ha messo sulla faccia di questa cugina la sua faccia” ha raccontato Jasmine.

“Mi ha insegnato a essere dura, un po’ più forte, mi ha insegnato a essere dura come lei. Il ricordo più dolce di lei sono le passeggiate fatte insieme, lei mi raccontava del nonno, del loro passato” ha risposto la figlia di Al Bano alla domanda della d’Urso.

La d’Urso sottolinea anche anche mamma Loredana è molto forte. “Posso dire che anche papà non scherza” ha detto la piccola di casa Carrisi.