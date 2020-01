Amadeus risponde a Elisabetta Gregoraci dopo lo sfogo sui social: “La vita è fatta anche di no”

Mancano ancora una ventina di giorni all’inizio del Festival di Sanremo ma le polemiche non mancano e ce n’è davvero per tutti i gusti. Una bomba è stata lanciata ieri da Elisabetta Gregoraci che, in un suo sfogo sui social, ha raccontato di esser stata esclusa dall’Altro Festival, quando ormai sembrava cosa fatta, per volere di Nicola Savino. Il conduttore scelto da Amadeus per L’altro Festival, in una telefonata con la Gregoraci le avrebbe detto che la sua vicinanza a forze politiche di destra non le avrebbe permesso di essere nel mood del suo spettacolo, vicino ad altri pensieri. In molti hanno persino pensato che tutto questo fosse un grande scherzo, magari organizzato da Le Iene. Ma visto che oggi a rispondere sul caso è Amadeus dalle colonne dell’Adnkronos, immaginiamo che si tratti di qualcosa di reale.

DOPO LO SFOGO DI ELISABETTA GREGORACI SUI SOCIAL ARRIVA LA RISPOSTA DI AMADEUS

“Io non ho mai sentito in questi mesi Elisabetta Gregoraci”, ha dichiarato il direttore artistico, di fatto smentendo anche l’esistenza di trattative con la showgirl per un’apparizione sul palco del Festival vero e proprio, “E Nicola Savino ha piena autonomia sulla scelta del cast all’interno dell’Altro Festival”. Nel suo messaggio sui social la Gregoraci parla di una trattativa andata in porto, e del fatto che tutto sia cambiato solo all’ultimo. Ma con chi si era accordata la Gregoraci visto che Amadeus non sa nulla e Savino non “la voleva” a suo dire?

Amadeus continua: “Io ho scelto lui e gli ho consegnato in qualche modo le chiavi di casa. Mi fido e so che farà un lavoro fatto bene. A tutti quelli che non ci saranno, voglio ricordare che la vita è fatta anche di no. E con tutto il rispetto per Elisabetta, il fatto che oggi sia tutto urlato sui social non aiuta. Andrebbero rispettati i no come i sì.“