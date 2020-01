Denny Mendez ricorda a Elisabetta Gregoraci che le ha soffiato il posto nel 2002: la ruota gira (Foto)

Nessun attacco diretto di Denny Mendez nei confronti di Elisabetta Gregoraci ma l’ex Miss Italia dopo la bomba sganciata dall’ex di Briatore sgancia anche la sua (foto). Se Elisabetta ha voluto far sapere a tutti che secondo lei Nicola Savino ha costretto la Rai a farla fuori da L’Altro festival, Denny le ricorda che nel 2002 a lei è accaduto lo stesso proprio a causa sua. La testimonianza sui social è forte, la Mendez non mette in dubbio la bravura e la professionalità della collega ma si toglie un sassolino dalla scarpa dicendo che la ruota gira. Aggiunge che la capisce benissimo, che è dura mandare giù un boccone come questo, che se Savino ha davvero colpa si deve prendere le sue responsabilità perché una donna non va trattata in questo modo. Quasi 20 anni fa però toccò a lei la stessa sorte e spiega tutto con il sorriso.

SUL CASO GREGORACI A SANREMO INTERVIENE DENNY MENDEZ

“Ho letto le notizie dall’Italia: Elisabetta Gregoraci viene esclusa dal Dopo Sanremo. Purtroppo la vita non è facile per tutti cara Elisabetta. Io mi ricordo nel 2002 mi successe una cosa simile ed eri tu protagonista di questo fatto”. Denny racconta: “Io ero andata a fare un’audizione per condurre Sipario ed era già tutto pronto per firmare il contratto”.Direttore del tg 4 in quel periodo era Emilio Fede, fa anche questa premessa e poi conclude: “Secisero senza darmi spiegazioni, anche se io le chiesi al direttore e alla rete, che non sarei stata più io la conduttrice. E chi hanno messo a condurre? Te”.

Non ha niente contro la Gregoraci, lo ripete: “Ho parlato di te perché eri coinvolta”. Chissà se dopo la difesa di Amadeus verso Savino e questo racconto della Mendez la Gregoraci si è pentita del suo sfogo.