Per Monica Bellucci niente Sanremo 2020: anche lei dà buca ad Amadeus

Nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2020, Amadeus aveva annunciato alcuni nomi degli ospiti che dovrebbero essere sul palco dell’Ariston. Tra questi anche il nome di Monica Bellucci che era uno dei primi a esser stati fatti. Amadeus infatti, nella prima puntata di Domenica In di cui era stato ospite per parlare di questo suo importante ruolo di conduttore e direttore artistico del Festival, aveva fatto proprio il nome dell’attrice siciliana, lasciando ben intendere che avrebbe voluto averla al suo fianco. Come ospite o co-conduttrice? Questo non lo aveva mai rivelato ma era chiaro che ci tenesse particolarmente.

E infatti nella conferenza stampa della passata settimana Amadeus aveva spiegato ai giornalisti presenti, e non solo, che Monica Bellucci aveva accettato di essere tra le donne di questo Festival. Non una delle dieci signore di Sanremo 2020 ma una sorta di ospite speciale, visti i suoi impegni sul set. Aveva anche spiegato che era stato scelto un giorno della settimana in particolare, che coincideva con il giorno libero dagli impegni che la Bellucci aveva preso da tempo. Sembrava quindi certa la presenza dell’attrice sul palco dell’Ariston ma oggi, arriva la doccia fredda per Amadeus.

La Bellucci infatti ha comunicato che non ci sarà.

MONICA BELLUCCI DA’ BUCA AD AMADEUS: GLI IMPEGNI SONO DAVVERO IL MOTIVO?

Le parole della Bellucci:

Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro

Dopo il no di Salmo che ha deciso di non aprire il Festival dando buca ad Amadeus arriva anche il no di Monica Bellucci. Qualcuno rivelerà il motivo per il quale l’attrice ha scelto di non esserci? Potrebbe esserci un legame con tutta la polemica nata nelle ultime ore?

Vedremo…