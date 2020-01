Sanremo 2020: Antonella Clerici chiede di abbassare i toni e bacchetta tutti (Foto)

Come Antonella Clerici siamo tutti un po’ stanchi dell’eccesso che ruota intorno alla difesa delle donne, come nel caso delle famose frasi di Amadeus, certo un po’ superficiali, ma dopo un po’ anche comprensibili. La conduttrice che affiancherà tra pochi giorni Amadeus sul palco dell’Ariston chiede di abbassare i toni, si sta davvero esagerando. Dopo la conferenza stampa di Sanremo 2020 tutti hanno espresso la propria opinione e la maggior parte ha additato il conduttore per quel passo indietro, perché ha definito le sue donne del festival “solo” bellissime. Era stanco e può avere anche sbagliato dopo due ore di domande e di anticipazioni su questo festival che sta preparando con cura. “Si è un po’ incartato ma sinceramente tutto quello che ne è nato mi ha fatto dispiacere per lui e per noi donne” ha commentato la Clerici al Corriere per bacchettare gli altri dopo avere magari detto la sua al diretto interessato.

ANTONELLA CLERICI: STIAMO ANDANDO TROPPO OLTRE IL #METOO

“Sulle giuste battaglie bisogna massacrare, ma non si può essere così barricaderi e aggressivi anche di fronte a una semplice parola sbagliata. Un po’ di ironia… di questo passo inibiremo anche uomini di qualità che magari vogliono solo farci un complimento”. L’esempio di Antonella diventa davvero semplice e facilmente comprensibile a tutti: “se io vedo Carlo Conti e gli dico: come sei bello, stai bene così abbronzato, non posso credere che qualcuno creda che abbia delle mire sul mio amico. Amadeus voleva fare un complimento alle donne che aveva scelto parlando della loro bellezza”.

ANTONELLA CLERICI LASCIATA SOLA PER IL SUO SANREMO





Il messaggio è quello di sdrammatizzare pur ammettendo che l’uscita di Amadeus può essere stata infelice ma che non ha davvero niente di simile a ciò che gli è stato buttato addosso: “se si scatta per tutto, se si taglia il capello in quattro per ogni cosa, perdono valore le giuste battaglie. Diventa un “al lupo, al lupo”. E quindi se capita un’uscita infelice, dopo un po’ anche basta”. Amadeus voleva solo fare dei complimenti alle donne che ha scelto.