Anche Alessia Marcuzzi scende in campo per Chico Forti: l’appello alle istituzioni

Dopo la puntata speciale de Le Iene in onda il 30 gennaio 2020, sono stati molti i personaggi noti a prendere posizione per quello che riguarda il caso Chico Forti. Molti italiani seguono questa storia ormai da anni, con la speranza che il nostro governo possa fare qualcosa. Il tempo passa e non succede nulla ma anche grazie all’inchiesta fatta da Gaston Zama, per Le Iene, i riflettori si sono nuovamente accesi sulla vicenda di Chico Forti, in carcere da 20 anni per scontare una pena per un reato che probabilmente non ha commesso.

Molti dicevamo, i personaggi famosi che hanno preso posizione in queste ore, tra gli altri, anche Alessia Marcuzzi che ha postato un lungo messaggio sui social per dire cosa pensa di questa vicenda.

ALESSIA MARCUZZI SCENDE IN CAMPO PER APPOGGIARE CHICO FORTI

Ecco le parole di Alessia Marcuzzi sui social:

Non e’ giusto. Noi dobbiamo fare qualcosa. Per i pochi che non lo conoscono: Chico Forti é un imprenditore italiano che nel 2000, negli Stati Uniti, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike. E una delle prove piu’ importanti che l’hanno inchiodato e’ un piccolo pugnetto di sabbia proveniente dalla spiaggia di Sewer Beach, luogo dove è stata trovata la vittima. Ma di cosa parliamo??? Qualche granello di sabbia…🤦‍♀️ Troppi sbagli, troppi elementi che non combaciano, tante bugie. E lui non vede i suoi figli da 20 anni. Ma perche’? Perche’ non possiamo farlo rientrare in Italia per poterlo processare qui? Perche’, al contrario, per molti casi di americani accusati di omicidio qui da noi, e’ stato possibile??? Ho conosciuto Chico 30 anni fa, mentre presentavo il Windsurf World Festival a Mondello: mi é sembrato una persona perbene, con tanti amici e talentuoso nel suo lavoro. Vi invito a leggere e a vedere tutti i video che riguardano lui e questa storia assurda❤️🙏 Grazie @gastonzama e le @redazioneiene Adesso tocca ai nostri politici. @luigi.di.maio 🙏 #chicoforti #liberatechicoforti