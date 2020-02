Romina Power felice con Al Bano mostra l’albergo di Sanremo pronta con Raccogli l’attimo (Foto e Video)

C’è grande attesa per il festival di Sanremo 2020 ma stasera c’è grande attesa anche per Al Bano e Romina Power, saranno insieme sul palco dell’Ariston con un brano inedito (foto e video). Non sono in gara Al Bano e Romina, Amadeus li ha voluti tra i super ospiti e il pubblico è quasi del tutto d’accordo. “Raccogli l’attimo” è la canzone che presenteranno per la prima volta questa sera al festival di Sanremo. I fan sono felici del loro ritorno e Romina Power lo è anche di più. Un video da Sanremo postato sul suo profilo social e lei mostra lo spettacolo che può ammirare dalla sua camera. C’è un po’ di vento ma non disturba il suo soggiorno. Il cielo è meraviglioso e lei lo è anche di più. Camere separate per l’ex coppia d’oro; nonostante tutti pensavano che prima o poi sarebbero tornati insieme anche nella vita non è andata così. “The big day” commenta la Power dando appuntamento a tutti a stasera. Nessun commento, nessun post da parte di Al Bano Carrisi, lui è reduce da Il cantante mascherato, è ben più abituato al festival, non ha mai smesso di cantare, ma tornare con Romina non può non emozionarlo.

AL BANO E ROMINA POWER INSIEME PER SANREMO 2020

Lo scopriremo stasera in diretta su Rai 1 quanto saranno emozionati. Impegnati con le prove al teatro Ariston nel primo pomeriggio hanno già entusiasmato la folla presente. Sono la coppia indimenticabile e non c’è dubbio che nonostante le critiche dei più giovani e di parte della stampa sapranno far salire in alto il festival anche con il loro contributo.





Si mormora che sul palco ci dovrebbe essere anche Romina jr, la figlia più piccola, nel ruolo di corista. Non si sa altro, tutti attendono che inizi il festival. Gli ultimi preparativi e poi scopriremo sera dopo sera ogni dettaglio, stasera Al Bano e Romina Power con gli altri ospiti e i cantanti in gara.

Appuntamento a stasera su Rai 1!