Antonella Clerici ha battuto tutti a Sanremo 2020 ieri con il suo primo ingresso (Foto)

Ben il 53% di share ieri nel momento esatto in cui Antonella Clerici faceva il suo primo ingresso sul palco di Sanremo 2020 (foto). Non ci sarebbe bisogno di aggiungere altro, Antonella ha vinto, ha battuto tutti, protagonisti e non, polemiche e cattivi esempi, bellezza e ogni altra scelta apparsa in mondovisione. L’ufficio stampo Rai con orgoglio ha annunciato il picco che ha fatto superare il sognato 50%: l’ingresso di Antonella Clerici con il suo abito rosso è stato tra i momenti più visti della quarta serata. Gran soddisfazione da parte della conduttrice che per mesi è stata messa in panchina, che qualcuno ha voluto mettere in un angolo in attesa che scadesse il suo contratto con la Rai a giugno. La situazione invece si è ribaltata, dopo avere incassato il colpo con eleganza adesso la Clerici si gode ciò che le spetta di diritto: tutto l’affetto del pubblico.

LA RIVINCITA DI ANTONELLA CLERICI A SANREMO 2020

Ci ha creduto dal primo istante che il suo pubblico non l’avrebbe abbandonata, che in tanti avrebbero chiesto a gran voce il suo ritorno, i suoi programmi, così è stato e alla fine si è aperta la porta di Sanremo 2020. Non ha deluso nessuno Antonella Clerici ieri sera, il suo abito rosso da sogno è stata la scelta migliore per una regina della tv, per una donna che sa indossarlo. Certo, magari un po’ meno bello l’abito argento e blu ma poco importa, lei non ha nascosto il peso di quel vestito ma conta ben altro oggi.





Le sue lacrime ieri in conferenza stampa hanno emozionato tutti, la sua rivincita con le parole del direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Niente da aggiungere. Stasera Antonella non sarà al festival di Sanremo con le altre donne protagoniste, forse aveva altri impegni. A tutti è bastato rivederla bellissima, serena, sorridente, spontanea, semplice nel suo vestito per niente semplice da indossare.