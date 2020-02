Morgan spiega perchè ha cambiato il testo: “Bugo voleva farmi fuori, l’ho fatto fuori io”

Rompe il silenzio Morgan e lo fa rilasciando una intervista per Repubblica. Prova a spiegare a tutti quello che è successo ieri sera. Non vuole colpe, la butta in caciara, non si aspettava a quanto pare che Bugo reagisse nel modo in cui ha fatto. Ne parla con Ernesto Assante, giornalista di Repubblica e spiega che quello che è successo ieri con Bugo ( per chi non lo sapesse Morgan ha cambiato il testo del brano Sincero, Bugo è andato via e la canzone è stata squalificata da Sanremo) è frutto di giorni di litigi e scontri. Pare, a detta di Morgan, ma restiamo in attesa della versione di Bugo, che quello che era arrivato sul palco come suo grande amico e grande artista, si sia rivoltato contro di lui. Una vera e propria guerra con i due artisti che, a quanto pare, dopo le prime giornate al Festival, neppure si rivolgevano la parola…

Morgan inizia la sua intervista spiegando che era in debito con Bugo, era stata una delle poche persone vicine a lui nella questione della casa. Morgan, convinto del fatto che senza di lui per Bugo non ci sarebbe mai stato spazio a Sanremo, racconta: “Non mi sarei mai aspettato che un gesto di bontà da parte mia sarebbe stato ricambiato con una situazione di sciacallaggio. Bugo è caduto vittima di una gestione che lo ha caricato a molla contro di me”.

MORGAN ROMPE IL SILENZIO DOPO LA SQUALIFICA DA SANREMO 2020: ECCO COSA E’ SUCCESSO CON BUGO

Morgan racconta che è successo qualcosa, lui ancora non si spiega cosa, che ha provato a mandare messaggi al suo amico per chiedere quello che non comprendeva ma poi nella serata delle cover è successa una cosa che non si aspettava, una cosa che lo ha portato a reagire.

Parlando dell’esibizione del giovedì sera spiega: ” Bugo prende il microfono e, senza badare a quello che era previsto e concordato anche con la regia, va davanti, sul proscenio e canta tutta la canzone, non solo il pezzo che doveva cantare lui, fa la strofa e il ritornello. Come quei dilettanti che vogliono andare avanti a tutti per farsi notare e fare i protagonisti. E’ stato un gesto di sfida nei miei confronti, un affronto che ha fatto a me”.

E così Morgan ha deciso che la questione doveva finire, come? Doveva prendere lui in mano questa volta le redini della situazione e visto che la canzone è sua ha deciso di cambiare il testo a suo piacimento. “Poteva coglierne l’ironia” ha detto Morgan al giornalista di Repubblica. “Allora diciamo che lui voleva liberarsi di me e io invece mi sono liberato di lui e l’ho fatto con le parole” ha aggiunto Morgan che poi ha concluso dicendo che a lui questa squalifica da Sanremo non cambia la vita, a perderci è stato Bugo.