Tiziano Ferro monologo a Sanremo 2020: “Ho 40 anni non sono sbagliato, nessuno lo è”

Ultima serata di questo incredibile Festival di Sanremo 2020. E anche in questo ultimo appuntamento non è mancato Tiziano Ferro. Il cantante è ritornato sul palco del Teatro Ariston recitando un suo monologo molto speciale. Inutile dire che Tiziano ha colpito tutti con le sue parole, sia il pubblico presente in platea al Festival di Sanremo e sia il popolo dei social network. E dopo il meraviglioso monologo, Tiziano Ferro si è anche esibito con “Alla mia età” e con il medley di “Non me lo so spiegare”/ “Ed ero contentissimo”/ “Per dirti ciao”. Ma andiamo subito a vedere che cosa è successo all’Ariston con Tiziano Ferro!

Il monologo di Tiziano Ferro al Festival di Sanremo 2020

Un monologo che è partito direttamente dal fatto che tra una settimana Tiziano Ferro compirà quarant’anni. “Fra due settimane compio 40 anni. Per la prima volta ho sognato Dio e ho scoperto che non voglio essere una persona. L’amore è un lavoro lento e faticoso, basta ascoltare” ha così affermato Tiziano Ferro sul palco del Teatro Ariston. “A 40 anni nessuno può vedere quanto è bello l’amore, se non condividi con chi ti sta intorno quanto è bello il sorriso di chi è innamorato” ha così continuato il cantante.

“Nessuno dovrebbe mai soffrire o morire, perché la felicità non è un privilegio, ma un diritto. La mia storia a 40 anni si scrive da sé: maniacalmente innamorato delle persone“ ha proseguito Tiziano Ferro al Festival di Sanremo 2020. “Non sono sbagliato, nessuno lo è. Non accetto speculazioni sul tema“ ha poi concluso l’artista prima di esibirsi con le sue canzoni più amate.

Sanremo 2020, Tiziano Ferro incanta ancora con i suoi più grandi successi

Ma Tiziano Ferro ha ovviamente anche cantato. L’artista ha incantato ancora una volta il pubblico del Teatro Ariston e i telespettatori da casa con i suoi grandi successi. Da “Alla mia età” al meraviglioso medley di “Non me lo so spiegare”/ “Ed ero contentissimo” e “Per dirti ciao”. Quando Tiziano Ferro si esibisce con i suoi bellissimi brani è davvero difficile non cantare insieme a lui!







Spettacolo puro