La risposta di Alba Parietti a Caterina Collovati: “Ho avvisato tutti e usato il massimo delle precauzioni”

Nella puntata di Carta Bianca in onda il 5 maggio 2020 a sorpresa è arrivata la testimonianza di Alba Parietti che ha spiegato al pubblico di Rai 3 di aver avuto il covid 19. Lo ha scoperto da poche ore. I sospetti li aveva avuti ma non ha fatto il tampone quando intorno al 9 marzo ha avuto i primi sintomi. Lo ha scoperto solo da pochissimo, dopo aver invece fatto gli altri test che permettono di capire se si sono sviluppati gli anticorpi e quindi se si è guariti. Alba spiega che oggi sta bene e ha superato tutto. Ma qualcuno non ha gradito quanto accaduto. Caterina Collovati infatti via social ha lanciato pesanti accuse verso la Parietti. A suo dire Alba sarebbe andata in tv, senza sapere dei suoi sintomi e di questo non ha dubbi, l’8 marzo. Ma quando il giorno successivo ha iniziato ad avere la febbre e il mal di gola, avrebbe, secondo la Collovati, dovuto avvisare tutte le persone che erano state con lei a Live-Non è la d’urso. Questa cosa, secondo le parole della Collovati, non sarebbe avvenuta ( e del resto non ci risulta che nessuna delle persone presenti in trasmissione sia stata messa in quarantena, conduttrice in primis). Solo oggi a quasi due mesi di distanza la Parietti racconta tutto e la cosa non va giù alla Collovati.

La Parietti però, dopo questo attacco social chiarisce e dice di aver avvisato.

LA RISPOSTA DI ALBA PARIETTI A CATERINA COLLOVATI ARRIVA VIA SOCIAL

Ed ecco la risposta di Alba Parietti alle parole di Caterina Collovati sui social

Vedi Caterina io ho avvisato, ho sempre usato il massimo delle protezioni. Io credo che tu nel tuo delirio stia creando problemi. Io non ho puntato il dito contro nessuno per rispetto per le persone, forse ignare di essere state contagiate. Forse nella tua bramosia di ferire me dimentichi e non sei al corrente di qualche passaggio Tu dovrai chiedere scusa e vergognarti.

La Collovati ha ribattuto subito:

non so di quale passaggio parli . So che ero tra quelli che ti erano stati vicino il giorno prima e non ho saputo niente . Avrei dovuto essere informata del rischio, punto.

E la Parietti ha risposto:

quale rischio? Io sono stata lontana da tutti e con mille precauzioni. Tu cerchi solo il modo di apparire danneggiando non solo me ma tutti quelli che lavorano . Sei una donna veramente triste. Nessuno sapeva di essere contagiato . Chi mi dice che tu non avessi il virus ? Io non avevo diagnosi . E nessuno vicino a me i e’ infettato . Mi sono chiusa in camera 14 giorni sebbene avessi avuto 1 giorno solo 37 e 6 . Nessuno mi ha detto cosa fosse . Come tutti Sei il minimo .,

E per concludere il messaggio della Parietti verso la Collovati

vai a leggere in privato. Io non sputtano il prossimo per vana gloria . Vergognati

