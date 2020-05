Mara Venier preoccupata per Nicola Carraro: teme che possa aver avuto il coronavirus

Qualcuno sicuramente ricorderà una puntata di Domenica IN in onda nel mese di dicembre, in cui Mara Venier era molto suscettibile e si era emozionata parlando di suo marito Nicola Carraro. In quella occasione non aveva voluto dire molto ma essendo sempre molto onesta con il pubblico che la segue, non aveva potuto nascondere che ci fosse qualcosa che non andava bene. Non aveva raccontato i dettagli ma si era capito che si trattava di una cosa personale. E infatti oggi, in una intervista per Libero Quotidiano, la Venier spiega di esser stata molto preoccupata per la salute di suo marito che aveva avuto in quel periodo una brutta polmonite mentre era ancora a Santo Domingo. Oggi con il senno del poi anche la conduttrice si chiede: e se fosse stato coronavirus?

MARA VENIER PREOCCUPATA PER SUO MARITO: LA POLMONITE SEGNO DEL COVID 19?

Nella sua intervista per Libero Quotidiano, Mara spiega:

Nicola ha avuto una polmonite molto grave a dicembre. Era a Santo Domingo. Ha comunciato con febbre, poi è andato in ospedale. Il professore del Gemelli ha visto la lastra, ha detto che era grave. Facevo Domenica In ed ero distrutta. Ma lui ce l’ha fatta, l’ha superata. È tornato a Roma prima di Natale e siamo andati al Gemelli. Ma adesso, con il senno di poi, penso: non è che ha avuto il coronavirus?

E poi aggiunge:

Non si capisce quando è arrivato. Alcuni professori mi hanno detto che a novembre c’erano già tanti casi di brutte polmoniti. Dopo tanto tempo, dunque, io e mio marito viviamo una quotidianità diversaPer fortuna abbiamo la casa su due piani (ride,ndr). Io non faccio altro che cucinare e mangiare, ho preso otto chili, ma me ne frego. Prego tanto

Oggi tutto però è passato, Nicola sta bene e Mara è tornata più serena a fare una Domenica IN forse mai complicata e difficile come in questa stagione televisiva. Il pubblico però la segue con affetto regalando al programma di Rai 1 ottimi ascolti.

E sarà una Domenica IN che resterà nella storia anche perchè il programma si allunga. Come svelato ieri da Mara, Domenica In andrà in onda fino alla fine di giugno.