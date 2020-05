Auguri Fiorello e Amadeus tira fuori le foto del passato e l’unica prova di Sanremo (Video)

Una settimana fa Fiorello e Amadeus hanno annunciato che saranno di nuovo in coppia al festival di Sanremo, oggi Rosario compie 60 anni e l’amico di sempre è stato tra i primi a fargli gli auguri (video). Questa notte sul profilo social del conduttore le prime immagini per augurare buon compleanno a Fiorello, un breve video dell’unica prova fatta insieme sul palco dell’Ariston. Inutile ribadire il successo di entrambi a Sanremo ma anche la carriera che tra alti e bassi sono stati in grado di costruire, sempre uno accanto all’altro, anche a distanza. Non ci ha pensato un attimo Amadeus a chiamare al suo fianco Fiorello per il suo festival, ne avevano parlato sognando quando erano giovanissimi. Sono proprio le foto di quel tempo che Amadeus ha tirato fuori dall’album dei ricordi mostrando che la loro amicizia arriva da lontano.

BUON COMPLEANNO FIORELLO

Fiorello con i capelli lunghi, con gli occhiali, con i capelli raccolti, Amadeus senza barba e con più capelli, due personaggi così diversi, proprio come adesso che per in coppia sono diventati gli “Amarello”. La stessa voglia di sempre di intrattenere il pubblico, tanto è cambiato nella loro vita ma il legame tra i due è rimasto lo stesso.

“Mica male per avere 117 anni un due. Auguri Amico Mio, 60 anni, buon compleanno” quindi tra tre anni anche Amadeus taglierà lo stesso traguardo. Mentre guardiamo le immagini all’Aritston ci sembra passato chissà quanto tempo, colpa della quarantena, del lockdown, ma loro due non si sono fermati, staranno già pensando a come sarà il prossimo festival di Sanremo, o forse no, nessuna prova, sarà ancora una volta una sorpresa ogni serata vedere Fiorello sul palco, ancora una volta avrà carta bianca da parte del padrone di casa, sicuro non solo della sua bravura ma anche della sua amicizia.

