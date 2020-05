Sciopero della fame per Sandra Milo, l’annuncio dell’attrice è forte (Foto)

Sandra Milo con l’annuncio dello sciopero della fame desidera attirare l’attenzione, fa un appello al Governo e spera che l’estremo rimedio a cui ha pensato possa servire (foto). La pandemia ha causato molti danni, la Milo desidera difendere le persone disperate perché non hanno più un lavoro, non sanno come provvedere a se stesse e alle loro famiglie. L’attrice ha annunciato su Rai Radio1 ospite di Un giorno da pecora che da oggi inizia lo sciopero della fame. La sua iniziativa può essere certo molto pericolosa ma è ovvio che sia solo un modo per sensibilizzare chi ha in mano il potere di decidere. Solo ieri hanno potuto riaprire le attività commerciali, i negozi, i ristoranti, i centri estetici, tutti hanno sofferto e continuano a stringere i denti ma il settore dello spettacolo sarà l’ultimo a riprendere, a ripartire. Il 15 giugno riapriranno cinema e teatri ma le condizioni limiteranno tutto.

SANDRA MILO PREOCCUPATA PER GLI ARTISTI DIMENTICATI

Artisti ma non solo perché dietro chi si presenta su un palco ci sono tante altre figure, le più penalizzate. Il suo annuncio è disperato ma è per la gente che è disperata, per chi ha fame, perché bisogna parlarne. Sono tantissimi gli artisti che si stanno preoccupando già da tempo di questa situazione ma non sembra facile la soluzione.

Nella trasmissione di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ha chiesto: “Vogliamo che il governo riceva una delegazione di noi artisti e lavoratori autonomi” aggiungendo il suo grazie al presidente Conte e al governo per quanto fatto durante l’emergenza sanitaria, per arginare la pandemia: “ma ora necessario che salvino gli artisti dalla fame. Io sono la responsabile nazionale di un movimento politico e culturale di artisti di autonomi e partite iva e voglio chiedere a Conte se riceve una nostra delegazione per fargli delle proposte in difesa di tutti gli artisti e degli autonomi”. Sandra Milo avrebbe riaperto subito e non tra un mese cinema e teatri.

Sciopero della fame per Sandra Milo, l’annuncio dell’attrice è forte (Foto) ultima modifica: da