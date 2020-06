Il figlio di Adriano Pappalardo in ospedale, Laerte colpito da un malore

Gran paura ieri sera per Adriano Pappalardo, suo figlio Laerte ha avuto un malore, erano insieme, allertato subito il 118 è stato necessario il ricovero in ospedale. Padre e figlio si trovavano insieme a Marina di Camerota, nel Cilento, impegnati per girare uno spot televisivo. Finite le riprese sembra che Adriano e Laerte Pappalardo abbiano cenato insieme, niente di strano, poi il 44enne si è sentito male, all’improvviso si è accasciato al suolo. Allertati i soccorsi è stato subito portato in ospedale al San Luca di Vallo della Lucania. Sono stati necessari ovviamente alcuni accertamenti ma sembra che non si tratti di nulla di grave. Si attendono ulteriori notizie sulle condizioni di salute di Laerte, tutto è accaduto ieri in tarda serata.

ADRIANO PAPPALARDO IN OSPEDALE ACCANTO A SUO FIGLIO LAERTE

Sembra che Adriano sia rimasto con il figlio anche se la notizia appare strana visto il periodo, le precauzioni per il Covid-19 non consentono facilmente l’ingresso in ospedale dei parenti di chi è ricoverato. Il malore di Laerte ha ovviamente preoccupato tutti, immaginiamo non solo il padre che era presente e la mamma a casa ma anche Selvaggia Lucarelli.

La storia d’amore di Selvaggia e Laerte è terminata ormai da molti anni ma la coppia ha un figlio, Leon, e anche se il loro rapporto anche dopo la separazione ha subito alti e bassi, tra un’accusa e l’altra dei due ex, padre e figlio hanno un bellissimo legame.

Laerte da tempo ha una nuova compagna, Laura De Gaetano, ma entrambi sui social sono molto riservati. Tanti i messaggi per l’ex naufrago che al momento è ancora in ospedale. Sembra non si tratti di nulla di grave ma proseguono evidentemente gli accertamenti per essere certi dell’origine del malore.