Romina Power e il commovente messaggio per la sorella Taryn: è morta, aveva la leucemia

“Mia sorella, Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata da i suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno e mezzo contro la Leucemia” ha esordito così Romina Power in un lungo e commovente post sul suo profilo ufficiale Instagram. Taryn Power è morta, lo ha annunciato la sorella Romina appena due ore fa attraverso i social network. “Lascerà un vuoto immenso poiché era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humour, generosità e amore per gli animali , la natura e per i meno fortunati“ ha scritto Romina Power sul social network rendendo pubblici alcuni momenti proprio insieme a Taryn.

Romina Power ha perso la sorella Taryn: sui social network i momenti più belli insieme

“La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita!” ha scritto Romina Power emozionando davvero tutti i suoi fan. Fan che stanno mandando bellissimi messaggi di affetto e condoglianze alla cantante per la perdita della cara sorella. Intanto Romina sta condividendo alcuni momenti speciali passati insieme a Taryn: dalle foto di quando erano piccole, alla volta in cui sono salite insieme sul palco, fino alle passeggiate in auto con la musica in sottofondo, gli scatti di quando erano ragazze dove emerge tutto l’amore tra sorelle. Fino poi ad un ultimo post riguardante una più recente foto di Taryn.

Perdita importante per Romina Power: la cantante saluta la sorella Taryn

Una perdita davvero importante per Romina Power: lei e Taryn erano davvero molto unite. Il loro rapporto era speciale. Taryn aveva sessantasette anni ed aveva quindi due anni in meno rispetto a Romina. Ecco un video pubblicato direttamente dalla cantante sul suo profilo Instagram per ricordare sua sorella in un momento di piena serenità insieme:

Romina Power e il commovente messaggio per la sorella Taryn: è morta, aveva la leucemia ultima modifica: da