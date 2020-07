Il doloroso addio di Lorella Cuccarini a Galyn Gorg, l’annuncio della morte dato da Steve La Chance (Foto)

Lorella Cuccarin ha appena saputo della morte di Galyn Gorg (foto), l’amica, la ballerina che ha iniziato con lei muovendo i primi passi in tv. A dare il triste annuncio della morte di Galyn è stato Steve La Chance, impossibile dimenticarli negli storici programmi Rai e non solo. Galyn Gorg è morta a 56 anni, nel giorno del suo compleanno, non si conoscono ancora le ragioni del decesso mentre tanti colleghi scrivono sui social il loro dolore. Lorella Cuccarini ha trovato una foto di tanti anni fa, erano insieme, giovanissime, nessuno parlava ancora di loro, erano i primi scatti davanti ai fotografi. Erano gli anni ’80 ma la Cuccarini la ricorda come fosse ieri, ricorda la sua grinta, il suo sorriso e oggi non riesce a credere che non ci sia più.

LORELLA CUCCARINI E STEVE LA CHANCE RICORDANO NEL GIORNO DELLA MORTE DI GARYN GORG

“Non ci posso ancora credere… Hai fatto parte di una bellissima pagina di vita. Voglio ricordarti così: in questo scatto – tra una sala prove e l’altra – eravamo davanti ai fotografi per la prima volta… ancora non ci conosceva nessuno. Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava. Sei stata una fantastica compagna di lavoro. Continua a danzare tra gli Angeli, Galin” ha scritto Lorella Cuccarini ma a dare la triste notizia è stato Steve La Chance che ha scritto semplicemente: “Ti ricorderò così… Dancin with the angels” mostrando una sua splendida foto mentre danza.

Garyn era diventata famosa in Italia negli anni ’80, molti ricorderanno che è stata una delle ballerine di Fantastico. Quell’anno c’erano anche Lorella Cuccarini e Steve La Chance.

E’ stata poi prima ballerina nel 1987 su Canale 5 in SandraRaimondo Show. Ha recitato anche in Saranno Famosi, Willy il principe di Bel Air, CSI e altre serie tv. Oggi il suo sorriso si è spento ma la sua danza resterà per sempre.