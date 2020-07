Gigi Hadid col pancione, finalmente sui social mostra le sue dolci curve (Foto)

Ha un gran bel pancione Gigi Hadid ma non ha intenzione di concedersi alla curiosità di chi le chiede di mostrare le sue dolci curve, non l’ha fatto fino ad ora ma arriva poi la prima volta (foto). Prime immagini della splendida Gigi Hadid in dolce attesa, la modella spiega la ragione per cui non si mostra con il pancione, la sua gravidanza è importante per lei ma non è certo la cosa più importante al mondo. Sottolinea che stanno accadendo tante cose ben più importanti di cui vale la pena parlare. La modella è incinta del suo primo figlio da Zayn Malyk. Deliziosa su Instagram in una lunga diretta ha poi deciso di mostrare il suo ventre molto arrotondato. Il parto è previsto all’inizio dell’autunno, c’è da godersi tutta l’estate con il pancione.

GIGI HADID DESIDERA MANTENERE LA RISERVATEZZA SULLA SUA MATERNITA’

“Vi sono molto grata per i commenti positivi e le domande e voglio che sappiate che siamo sani e salvi e che le cose vanno alla grande” ha commentato nel suo video rivolgendosi ai tantissimi fan che le fanno complimenti e le chiedono come sta. Sempre attenta al sociale desidera godersi il suo momento e dedicarsi a cose più importanti che soddisfare una curiosità che un po’ la imbarazza.

Per il resto si sta davvero godendo questo periodo così importante per ogni donna.

E’ abituata a stare sotto i riflettori ma in questa occasione confessa che non ha voglia di alzarsi ogni mattina e di scegliere la posa per la foto più bella da condividere. Indossa abiti larghi e comodi, non bada all’apparenza. poi aggiunge: “Ecco qua la mia pancia” ma niente altro, ha già detto le cose più importanti.

