Filippo Bisciglia si confessa a Io e Te: “Ho avuto il morbo di Perthes”

Filippo Bisciglia è uno dei conduttori più amati di Mediaset, noto soprattutto grazie a Temptation Island e alla partecipazione ad Amici Celebrities. Il presentatore è stato ospite di Pieluigi Diaco nel suo programma di Rai 1 Io e Te, dove si è raccontato a cuore aperto parlando anche del suo passato e della malattia che ha dovuto affrontare. “Da piccolo sono stato male, ho avuto il morbo di Perthes. Una forte decalcificazione all’anca, che mi ha colpito dai due ai quattro anni” ha così esordito Filippo Bisciglia. “Se ne è accorta mia madre e sono salvo grazie a un professore.

Lui ha deciso di adottare un metodo differente: prima si operava e si rimaneva zoppi, lui invece ha proposto di non farmi camminare per un periodo di tempo” ha così spiegato l’amatissimo conduttore dell’isola delle tentazioni.

Io e Te, Filippo Bisciglia racconta la sua infanzia difficile a causa di una malattia

“Sei mesi con una gamba, sei con l’altra e un anno fermo con tutte e due. La cosa ha funzionato, un’esperienza che mi ha formato il carattere, ti segna e qualsiasi cosa faccia la faccio al meglio” ha continuato Bisciglia da Diaco. Un vero esempio di forza e tenacia per tutti i fan e per chi sta combattendo una dura battaglia. Dopo la malattia Filippo ha iniziato a giocare a tennis e aveva sempre una grande voglia di vincere ogni sfida, ha così raccontato al programma di Rai 1 Io e Te. Ma in fondo Filippo Bisciglia la sfida più importante l’ha già vinta anni fa e adesso può raccontarlo per dare la giusta forza a tutti quelli che lo seguono con tanto affetto.

Filippo Bisciglia emoziona tutti dopo il racconto a Io e Te

Dopo aver parlato della sua difficile infanzia a causa della malattia, Filippo Bisciglia ha davvero emozionato tutti, compreso il conduttore di Io e Te Pierluigi Diaco. L’uomo è stato invaso sui social da messaggi di affetto: “Giuro li ho letti tutti dal primo all’ultimo. Mi avete fatto commuovere, grazie grazie grazie… Davvero. Un ringraziamento speciale va a Pigi Diaco, mai nessuno mi aveva fatto un’intervista così bella in tv” ha così scritto Filippo sul suo profilo Instagram.