Valeria Marini vacanze con Federico Fashion Style fa subito il tampone e sui social rivela il risultato

Ieri mattina ha fatto molto scalpore la notizia della positività del parrucchiere dei Vip Federico Fashion Style; non perchè sia risultato positivo al covid 19 dopo le vacanze in Sardegna ma perchè pochi giorni prima aveva detto di aver fatto il test ed essere negativo. Le sue fans e le sue clienti si sono quindi subito molto preoccupate anche perchè a quanto pare, a giudicare da quello che hanno scritto nei tanti commenti sotto il post del Lauri, Federico aveva comunque incontrato molte persone dopo il suo rientro ad Anzio, proprio per via del test negativo. Tra le persone più vicine a Federico Fashion Style anche Valeria Marini che infatti è stata subito avvertita dall’hair stylist e si è recata appena ha potuto a fare il tampone. Già nella giornata di ieri la Marini aveva comunicato a chi la segue, quello che è stato l’esito del tampone.

Queste le parole di Valeria Marini che ha fatto il tampone e nel giro di poche ore ha ricevuto l’esito:

“La vita è bella e tutti noi dobbiamo continuare ad apprezzare ogni momento. Da mesi abbiamo imparato a rispettare le regole questo è il momento per continuare a farlo perchè tutto torni come prima. Stamattina quando mi ha chiamato Fede, Federico Fashion Style, per dirmi che è risultato positivo al covid è stato uno shock, avendo passato molti bei momenti insieme sono andata subito a fare un tampone, risultato negativo. Sono sicura che presto starai benissimo e tornerai alla vita stellare”.

La Marini quindi ha voluto con questo messaggio rassicurare anche tutte le persone che in qualche modo hanno avuto contatti con lei negli ultimi giorni. E’ risultata negativa.

