Buddy Valastro in ospedale: il Boss delle torte ha avuto un incidente

Buddy Valastro è uno dei pasticceri più amati al mondo, noto soprattutto per essere il Boss delle torte in televisione. Il gestore della famosissima pasticceria Carlo’s Bakery ha avuto un brutto incidente domestico qualche giorno fa e per questo motivo è finito in ospedale. Ad annunciare l’accaduto è stato lo stesso Buddy attraverso i social network. “Sono stato coinvolto in un terribile incidente qualche giorno fa…Cosa ne pensate del mio nuovo accessorio?” ha quasi ironizzato su Facebook Valastro pubblicando lo scatto dal letto di ospedale con tanto di ingessatura al braccio. Il noto pasticcere nel complesso sta bene, non si tratta di nulla di così grave ma che cosa è successo? Scopriamolo subito.

Perché Buddy Valastro è in ospedale? Ecco cosa è successo al Boss delle torte

Nonostante il suo post social che ha fatto un po’ agitare i fan del pasticcere sparsi per il mondo, Buddy Valastro non ha spiegato nulla riguardo a quello che è successo. Secondo il portale TMZ però il Boss delle Torte sarebbe stato vittima di un incidente domestico. Andando più a fondo, pare proprio che Buddy si sia fatto male mentre stava giocando a bowling insieme alla sua famiglia. Valastro ha una vera e propria pista da bowling dentro casa sua e non sarebbe una novità il fatto che si sia dilettato in qualche torneo familiare.

L’incidente di Buddy Valastro: ha cercato di prendere i birilli dal posizionatore

Secondo le indiscrezioni che stanno impazzando sul web, Buddy Valastro avrebbe avuto un incidente perché avrebbe provato a prendere i birilli direttamente da sotto al posizionatore. In effetti, la fasciatura al braccio confermerebbe un po’ la notizia. Pare infatti che sia il braccio che la sua mano destra siano rimasti praticamente incastrati nel meccanismo per poi essere compressi.

Davvero una brutta vicenda per l’amatissimo Boss delle torte che in queste ultime ore sta ricevendo centinaia e centinaia di commenti d’affetto. E anche noi speriamo che Buddy possa riprendersi del tutto molto presto!

