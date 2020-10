Massimo Lopez positivo al covid 19: “Usate le mascherine”

Con un video sui social Massimo Lopez ha deciso di rendere nota la sua positività al covid 19. Un video per mostrare anche che sta bene, che è in casa e continua la sua quarantena iniziata qualche giorno fa. Purtroppo i numeri dei nuovi contagi in Italia crescono di giorno in giorno, come era prevedibile. Nella sola Lombardia nelle ultime 24 ore si contano oltre 1000 nuovi positivi. Ed è chiaro pensare che tra questi ci siano anche volti noti del mondo dello spettacolo. Proprio ieri sera in diretta Le Iene era arrivato anche l’annuncio di Alessia Marcuzzi che da casa sua, spiegava come aveva scoperto di essere positiva al covid 19.

MASSIMO LOPEZ POSITIVO AL COVID 19: L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

“Ciao a tutti buongiorno, io sono qui a casa, praticamente da domenica ho iniziato ad avere un po’ di febbre che poi è salita a 38 e mezzo” ha spiegato nel video Massimo Lopez. L’attore spiega di aver seguito poi tutti i protocolli. “Sono risultato positivo e quindi sono a casa monitorato dai medici telefonicamente, le condizioni generali sono piuttosto buone, la febbre è iniziata a scendere, volevo tranquillizzarvi sperando che la cosa si risolva al più presto” ha spiegato il comico nel suo video postato sui social.

“Io comunque vi esorto e usare le mascherine e a utilizzare il distanziamento sociale” ha continuato Massimo Lopez. Ha poi promesso che terrà aggiornati tutti coloro che lo seguono sui social parlando delle sue condizioni di salute.

E pensare che sabato scorso lo avevamo visto in un contributo video a Ballando con le stelle, per dare un incoraggiamento al suo amico Tullio Solenghi. In poche ore tutto è cambiato e le sue condizioni di salute sono peggiorate improvvisamente.

Facciamo a Massimo Lopez un grande in bocca al lupo per una pronta guarigione.