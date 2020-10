E’ morta la mamma di Ornella Muti, un altro lutto che le spezza il cuore (Foto)

Con la foto di un cuore di carta stropicciato e spezzato Ornella Muti mostra il suo dolore per la morte della mamma. Una foto che i follower non hanno compreso subito ed è stata Naike Rivelli a chiarire che la sua famiglia è stata colpita da un altro lutto. L’addio di Ornella Muti alla mamma, la signora Ilse Renate Kruse, senza aggiungere parole, solo cuori anche ai commenti di sua figlia. L’attrice ha 65 anni e la sua bellezza la deve a sua madre, di origine estone. Una notizia tristissima perché non c’è mai un’età giusta per perdere un genitore. La signora Ilse aveva 91 anni, un compleanno festeggiato con il sorriso, con la famiglia e la torta fatta in casa, ancora una volta piena di cuori, quelli di zucchero a velo. I fan della Muti vedendo il cuore spezzato nell’ultimo post dell’attrice erano preoccupati ma non capivano il perché di quel dolore.

NAIKE RIVELLI SALUTA PER SEMPRE LA SUA NONNA POSTANDO TANTE FOTO INSIEME

“Buon viaggio nonnina” ed è così che Naike, 46 anni, dà la notizia della morte di nonna Ilse. Bellissime le foto che mostra sui social e scrive: “Io sono te” rivelando il forte legame. “Ora sei luce pura” e sembra volerla abbracciare per l’ultima volta abbracciando il sole che si nasconde tra le nuvole. Anche a queste foto Ornella Muti aggiunge cuori rossi, resta in silenzio, non dice nulla ma di certo leggerà le parole di conforto dei follower: “Il ricordo è la forza della nostra mente l’amore donato la forza del nostro cuore l’amore ricevuto il grazie eterno per la nostra anima”.

A inizio anno la morte del marito di Carolina, la secondogenita di Ornella Muti, ha portato un dolore immenso nella famiglia. Andrea Longhi è morto dopo avere combattuto a lungo e con forza contro la malattia.