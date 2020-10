Dado positivo al covid 19: l’annuncio dai social

Anche Dado positivo al covid 19. E anche il comico si affida ai social per raccontate quello che sta succedendo. Lo fa con una foto postata sui suoi profili ufficiali dove spiega quello che sta succedendo. Dado si trova ricoverato in ospedale a Roma. Anche Dado, come tutte le persone che sono risultate positive, vuole però lanciare un messaggio, visto che è molto seguito. Spiega di esser stato attento ma aggiunge anche che le insidie di questo virus sono tante. E rinnova il suo appello invitando tutti a indossare la mascherina.

DADO POSITIVO AL COVID 19: ECCO LE SUE PAROLE DAI SOCIAL

Le sue parole sui social:

Essere o non essere positivo… io purtroppo lo sono, nonostante tutti i controlli ai quali mi sono sempre sottoposto e alle regole che ho sempre rispettato. L’unica consolazione è che mi trovo al padiglione “Marchiafava” del San Camillo e ho sempre l’impressione che stia per entrare il Proff. Sassaroli .

Mettete sempre la mascherina e tenete le distanze con tutti per quanto scortese possa sembrare anche con il nostro migliore amico !

Vi scrivo solo adesso perché le crisi respiratorie sono calate .

Per fortuna come Dado spiega nel suo post, le cose vanno meglio e le crisi sono finite. Ci auguriamo che possa ritrovare la migliore condizione fisica il prima possibile e gli facciamo anche un grande in bocca al lupo.

Ieri invece vi avevamo parlato di altri due personaggi del mondo dello spettacolo positivi al covid 19. Gerry Scotti che lo ha annunciato dai social, e Valentino Picone invece in attesa del risultato del tampone, dopo i test.

