Katia Follesa è dimagrita e non fa più ridere? Critiche assurde che fanno male (Foto)

Se sei una bella donna non puoi far ridere, non sei un’attrice comica credibile? Katia Follesa è dimagrita e gli haters hanno trovato il modo per attaccarla (foto). Critiche assurde a cui la Follesa ha risposto perché le hanno fatto male, perché hanno toccato il suo lavoro, la sua professionalità. E’ una donna forte con le spalle larghe, in genere non le fa nessuno effetto leggere commenti stupidi ma adesso che è dimagrita e l’ha fatto per motivi di salute non ci sta a leggere che non sa più fare il suo lavoro. L’adoriamo da sempre, ci strappa una risata da anni con la sua ironia, continua a farlo ma per qualcuno Katia Follesa non è più la stessa. Toccare la sua professionalità a causa dell’aspetto fisico le ha fatto male e al Corriere della Sera ha risposto spiegando che ha dovuto perdere quasi 20 chili perché è cardiopatica e se non l’avesse fatto sarebbe stato un problema.

KATIA FOLLESA E’ TORNATA AL SUO PESO FORMA

Assurdo che si commenti in modo negativo tutto e il contrario di tutto. L’attrice spiega che è tornata al suo peso, quello che aveva agli inizi del suo lavoro, 52 chili. Aveva preso chili con la gravidanza, arrivando dopo a pesare anche 70 chili. “Trovo veramente triste oltre che poco intelligente l’atteggiamento di queste persone che criticano l’aspetto fisico “al contrario”. Siccome non possono dire “fai schifo, stavi meglio prima” allora ti dicono che da magra non fai più ridere come prima”.

Tutto è iniziato con una prima foto in costume questa estate, hanno iniziato a dirle che aveva fatto il bypass gastrico e altro, tutto con molta ferocia e sentenze date senza sapere nulla.

“Sono cardiopatica e il peso incide moltissimo sul mio stato di salute. I dottori che mi seguono si sono molto raccomandati, anche perché più si va avanti con gli anni e più è necessario controllare il peso, appunto. Altrimenti è come sovraccaricare ogni volta il mio cuore. Quindi, essendo alta 1,50, devo avere il peso che ho raggiunto ora per stare bene”. Addirittura una ragazza ha smesso di seguirla perché magra non era più il suo modello di donna, adesso era come tutte le altre.

Continuerà invece a fare ridere come sempre, a fare ben il suo lavoro come ha continuato a fare in questi giorni sui social unendo anche i puntini dei brufoli sulla sua fronte, mostrandosi senza filtri e senza trucco, di certo non è come tante altre.