Iva Zanicchi positiva al covid 19: “Non ho perso l’allegria”

Purtroppo anche Iva Zanicchi è risultata positiva al covid 19. La cantante ha scelto di comunicarlo con un video social anche se la voce era iniziata a circolare. “Eccomi qui volevo dirvelo io” ha detto la Zanicchi postando un video sui social dove racconta come sta. Tre giorni fa la cantante ha scoperto di avere il covid 19. Per fortuna, come si vede anche in questo video, Iva sta bene. Si mostra con guanti e mascherina e spiega che al momento i sintomi sono gestibili. Chiaramente la preoccupazione di tutti noi è grande, come è stata alta l’attenzione anche in seguito all’annuncio di Ornella Vanoni. Le signore della canzone italiana, hanno una certa età è anche se è brutto da dirsi generalmente, quando si parla di covid 19, l’età non è una cosa banale da considerare. Abbiamo però visto Iva molto “carica” e pronta a vincere anche questa battaglia. Per lei questo 2020 di gioie ne ha regalate veramente poche visto che, proprio durante il periodo del primo lockdown aveva scoperto che il suo storico compagno, aveva un cancro. Una battaglia iniziata che continua ancora adesso, con visite e cure che i due hanno sempre affrontato insieme.

IVA ZANICCHI POSITIVA AL COVID 19: LE SUE PAROLE SUI SOCIAL

“Non ci è niente di male a dirlo, ho il coronavirus, eh me lo sono beccato, eccolo qua. Guanti e mascherina anche in casa, non ho perso l’allegria, tutto sommato” ha detto la cantante. Iva aveva registrato un video che per sbaglio ha postato su Facebook e quindi chi l’ha visto ha capito che aveva contratto il covid 19 e allora ha reso pubblica la cosa con queste parole. Purtroppo anche la sorella di Iva è risultata positiva e la cantante se ne dispiace. Il suo compagno invece sta bene, anche per questo indossa la mascherina in casa per evitare che ci siano possibili contagi, viste anche le sue condizioni di salute.

In bocca al lupo a Iva per una pronta guarigione.